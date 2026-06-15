Il miracolo verde che trasforma l’acqua in un velo di seta: le Cascata di Bigar, il tesoro rumeno

Tra foreste fitte, rocce calcaree e sorgenti sotterranee, una delle cascate più insolite d'Europa crea uno spettacolo delicato che sembra nato da una leggenda

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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Il miracolo verde che trasforma l’acqua in un velo di seta: le Cascata di Bigar, il tesoro rumeno
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L'elegante Cascata di Bigar

Si deve intraprendere una strada che attraversa vallate boscose, rilievi morbidi e piccoli centri antichi. Poi, quasi come una sorpresa, compare uno degli ambienti naturali più spettacolari dell’Europa orientale. Il suo nome è Cascata di Bigar, un tesoro naturale della Romania la cui  forza non è quella di essere un salto impetuoso, ma l’armonia delle sue forme: l’acqua sgorga da una sorgente carsica, accarezza una grande formazione tondeggiante ricoperta di muschio e si divide in centinaia di fili sottili che scendono verso il torrente sottostante.

L’effetto ricorda una tenda liquida, un mantello verde attraversato da riflessi argentati. Gli abitanti della zona la chiamano da tempo “Il miracolo del Canyon del Miniș“, un soprannome nato molto prima che fotografie e social network la trasformassero in una celebrità internazionale.

Osservata da vicino, ciò che colpisce è che tutto sembra in equilibrio. Gocce, muschi, felci, rocce e vegetazione paiono collaborare alla costruzione di una piccola opera d’arte naturale che cambia aspetto a seconda della stagione, della luce e della quantità d’acqua proveniente dalla sorgente. Ma c’è persino un dettaglio ancora più curioso: Bigar si trova esattamente sul 45° parallelo nord, il punto ideale che divide la distanza tra l’Equatore e il Polo Nord geografico.

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