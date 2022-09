Puoi allungare le tue vacanze estive raggiungendo queste destinazioni

Fonte: iStock Cipro

L’arrivo di settembre, lo sappiamo, segna inevitabilmente il passaggio dall’estate all’autunno. E se da una parte sono tantissime le persone che non vedono l’ora di perdersi e immergersi nei caldi colori autunnali, dall’altra ci sono tutti quelli che non vorrebbero mai dire addio alla stagione dei divertimenti.

Anche se, in questo periodo dell’anno, i viaggi all’insegna del sole e del mare sono già un lontanissimo e nostalgico ricordo, esiste un modo per riviverli e farlo ancora.

Chi desidera allungare o ripetere le proprie vacanze estive, nel periodo che va da settembre a ottobre, potrà realizzare il suo sogno organizzando un nuovo viaggio. Attenzione, però, a scegliere le destinazioni giuste. Ecco quali sono le migliori secondo noi.

Sharm el-Sheikh: tra mare da sogno e barriera corallina

Sharm el-Sheikh non ha bisogno di presentazioni. Meta prediletta di tutti gli amanti del mare, la località balneare dell’Egitto, situata tra la penisola del Sinai e il Mar Rosso, è la destinazione perfetta da raggiungere per tutti coloro che sognano una fuga dal freddo, o per chi vuole allungare le vacanze estive.

Tra spiagge sabbiose, acque turchesi e cristalline e barriere coralline, avrete come l’impressione di non aver mai salutato l’estate. E questo è vero anche e soprattutto tra settembre e ottobre, quando le temperature mantengono una media di 28/30 gradi.

Tenerife: viaggio nel clima più bello del mondo

Quello delle Canarie è stato riconosciuto all’unanimità come il clima più bello del mondo perché è proprio sulle isole dell’arcipelago spagnolo situato al largo della costa nord occidentale africana che è possibile vivere un’atmosfera di eterna primavera.

Se sognate di fare una vacanza all’insegna di mare, sole, cultura e siti naturali, allora Tenerife è l’isola che fa per voi. La temperatura media è di 27 gradi, tra la fine di settembre e ottobre, mentre le piogge sono quasi totalmente assenti.

Mare, arte e cultura: destinazione Cipro

Sono molti i Paesi d’Europa e del mondo che consento di allungare le vacanze estive. Cipro, isola immersa nel Mediterraneo orientale, è uno di questi. Se è una vacanza vista mare all’insegna del clima mite che sognate, pur non rinunciando all’arte, alla storia, al mito e alla cultura, allora questa destinazione è il posto giusto.

Tra mare e safari: benvenuti in Kenya

C’è sempre un buon motivo per organizzare un viaggio in Kenya. Il Paese dell’Africa orientale, che affaccia sull’Oceano Indiano, offre un paesaggio eccezionale e variegato che comprende savane, zone lacustri e rilievi montuosi. Non mancano le spiagge, ovviamente, che durante la bassa marea offrono visioni eccezionali: atolli bianchi affiorano in superficie tra le acque limpide e trasparenti, all’interno delle quali è possibile immergersi anche in questo periodo dell’anno.

Il caldo torrido dell’estate, infatti, lascia spazio a temperature piacevoli che permettono di vivere avventure incredibili all’insegna di mare e safari.

Dubai: tra mare, shopping e relax

C’è un altro luogo da segnalare per tutti quelli che vogliono allungare le vacanze estive. Si tratta di Dubai, una fantastica meta autunnale per tutte le persone che puntano a rilassarsi al mare, fare shopping e scoprire tutto il fascino della città degli Emirati Arabi Uniti.

Tra settembre e ottobre il sole è assoluto protagonista delle giornate, ma l’afa dei mesi precedenti lascia spazio a un clima decisamente più godibile. È questo il momento perfetto per scoprire il deserto e il mare, per visitare il Burj Khalifa e concedervi qualche sessione di shopping di lusso.