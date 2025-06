Fonte: iStock La città di Zara dall'alto

Mare cristallino, borghi antichi sospesi nel tempo, natura incontaminata e prezzi accessibili. Dove si trova tutto questo? A poche ora di volo, di traghetto o di macchina dall’Italia. Si tratta della Croazia, una delle mete estive più amate dagli italiani, e non solo, per tutti coloro che sognano una vacanza memorabile senza prosciugare il portafoglio. Un’alternativa economica alle classiche destinazioni del europee sul Mediterraneo, con una varietà di paesaggi e atmosfere in grado di conquistare ogni tipo di viaggiatore.

Per chiunque stia organizzando il prossimo viaggio all’inegna del risparmio ma non vuole rinunciare a bellezza, cultura e relax, ecco alcune destinazioni in Croazia low cost: luoghi magici dove l’estate costa meno e dove poter vivere alcune esperienze rilassanti, tra storia, natura e cultura.

Zara: la perla della Dalmazia settentrionale

Zadar, comunemente conosciuta in Italia con il nome di Zara, è una delle città storiche croate, che racchiude in sé secoli di storia e un’atmosfera vibrante, ma allo stesso tempo rilassata. Qui i prezzi sono decisamente più contenuti rispetto ad altre località della costa dalmata, il che la rende una scelta eccellente per chi cerca mare e cultura ad un costo molto accessibile.

Passeggiare fra le vie della città consente di vivere appieno il fascino veneziano storico, che si intreccia con l’arte contemporanea del posto. Non è un caso, infatti, se l’organo marino, una scultura costruita sul Mar Mediterraneo in grado di trasformare le onde in musica, è diventata uno dei simboli della città, riconosciuto in tutto il mondo.

Nei dintorni si trovano anche numerose spiagge, molte e facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici, come la spiaggia di Borik, ad esempio, per lo più in sasso, ma dove è possibile godere di un mare stupendo, oppure la famosa spiaggia di Kolovare, che ha ricevuto anche la Bandiera Blu, premio dedicato a livello internazionale a tutte quelle spiagge che rispettano determinati requisiti. Insomma, un titolo di assoluta garanzia per questa spiaggia nei pressi di Zara.

Zara è anche la base ideale per esplorare alcuni dei parchi naturali più belli della Croazia, come, ad esempio, il bellissimo Parco nazionale dei Laghi di Plitvice, raggiungibile in circa un’ora e quaranta minuti in auto, oppure quello di Paklenica. Entrambi questi parchi sono raggiungibili da Zara con escursioni giornaliere e a costi decisamente contenuti.

Isola di Cres: natura selvaggia e prezzi contenuti

Per chi, invece, è amante del mare ed è alla ricerca di una soluzione autentica, ancora fuori dai circuiti del turismo di massa, ma allo stesso tempo low cost in Croazia, allora l’isola di Cres potrebbe essere la scelta giusta. Situata nella baia del Quarnero, quest’isola, che in italiano prende il nome di isola del Cherso, è collegata alla vicina isola di Lošinj da un ponte e al continente con traghetti frequenti ed economici. Il modo più semplice per raggiungere quest’isola con la propria auto è prendere un traghetto dall’Istria che collega la città di Brestova sulla terraferma a quella di Porozina sull’isola.

Qui il tempo sembra rallentare. I borghi come Lubenice e Valun sono dei veri e propri piccoli gioielli, arroccati tra cielo e mare, all’interno dei quali è ancora possibile trovare alloggi familiari a prezzi onesti e ristoranti dove gustare pesce fresco senza sorprese sul conto.

L’entroterra, invece, è verde e selvaggio, ed è la località ideale per chi ama fare escursioni. Le spiagge, per chi vuole godere delle acque trasparenti che bagnano la Croazia, sono spesso raggiungibili solo a piedi o in barca e regalano una quiete rara. Una vacanza a Cherso è sinonimo di semplicità e connessione con la natura, ma soprattutto low cost.

Makarska: la riviera economica con mare caraibico

Sulla costa dalmata si trova anche Makarska, o Macarsca. Una riviera che si estende tra Spalato e Dubrovnik e rappresenta una delle zone più scenografiche della Croazia. Quello che rende unico questo posto, oltre il fatto di essere una meta low cost della Croazia, è la presenza del Biokovo, il secondo monte più alto del Paese, la cui catena montuosa si tuffa nel mare Adriatico, creando un contrasto che incanta al primo sguardo.

La città offre una passeggiata vivace sul lungomare, dove sono presenti anche spiagge attrezzate, che si alternano a spiagge libere, e numerose sistemazioni economiche, specialmente in appartamenti privati e piccoli alberghi a conduzione familiare. Anche il cibo è alla portata di tutti, con numerose konobe, trattorie o taverne tradizionali dove si possono gustare piatti tipici della cucina locale, spesso preparati con ricette tramandate di generazione in generazione.

Makarska è il luogo ideale per chi ama il mare, ma non vuole rinunciare alla possibilità di esplorare: da qui partono traghetti per le isole vicine come Brač e Hvar, spesso molto più costosi se raggiunti da altre città.

Sibenik: il fascino medievale lontano dalle folle

Per gli amanti della storia, la Croazia potrebbe rivelarsi una più che piacevole sorpresa. Il Paese, infatti, è ricco di borghi e città che ancora oggi custodiscono segreti dell’era medievale europea, e non solo. Tra questi si trova la città di Sibenik, una località spesso sottovalutata, ma che è in grado di racchiudere tutto ciò che si cerca in una vacanza croata: un centro storico molto affascinante, spiagge bellissime e rilassanti nei dintorni, ottimi collegamenti e costi più bassi rispetto alle vicine città di Spalato e Dubrovnik.

Passeggiare tra i vicoli di Sibenik consente di ammirare il borgo da vicino, perdendosi tra case e strade in pietra bianca, come fosse un viaggio nel tempo. Da non perdere la meravigliosa Cattedrale di San Giacomo, Patrimonio UNESCO, e gustare un caffè con vista sul porto senza spendere una fortuna. Gli alloggi, soprattutto se prenotati con anticipo, possono essere prenotati a tariffe molto convenienti. Da Sibenik, inoltre, partono anche diverse escursioni per visitare il Parco Nazionale di Krka, con le sue bellissime cascate balneabili, ideali per le calde giornate estive e passare una giornata all’insegna della natura.

Pula: storia romana e spiagge economiche in Istria

Un’altra meta che non può mancare a chi ama arte e storia, è Pula. Il luogo perfetto per coniugare mare e cultura, il tutto con un budget low cost. La città si trova nella parte meridionale dell’Istria ed è famosa per la presenza del suo affascinante anfiteatro romano, uno dei meglio conservati al mondo, che rappresenta una straordinaria testimonianza dell’ingegnosità dell’antica Roma, che ha visto combattimenti di gladiatori, conflitti medievali ed ospita oggi eventi culturali moderni.

Pula non è famosa soltanto per il suo anfiteatro, ma anche per la presenza di calette nascoste e per la sua vicinanza alle isole Brioni ed altre baie raggiungibili solo via mare, famose per la loro bellezza naturale, la presenza di un Safari Park e la possibilità di osservare da vicino le impronte degli antichi dinosauri che abitarono questi luoghi.

Isola di Rab: il segreto meglio custodito dell’Adriatico

L’isola di Rab, o Arbe, è una meta ancora poco conosciuta da un gran numero di turisti, ma si tratta di un luogo in grado di offrire un mix perfetto di natura, storia e relax. Le sue spiagge sabbiose, uniche in Croazia, sono il luogo perfetto per chi ha intenzione di viaggiare con tutta la famiglia e con bambini o per chi ama il mare, ma con fondali bassi.

Naturalmente, come tutta la Croazia, anche Rab è una località ricca di storia. A simboleggiare questa città sono le quattro torri campanarie che spiccano nel cielo azzurro croato, che emergono da una distesa di tetti in coppi arancioni. È possibile anche godere di una vista mozzafiato sul panorama del golfo di Santa Eufemia dalla vetta del campanile di Santa Maria, una soluzione decisamente romantica per scoprire angoli ancora nascosti ai più.

In città, inoltre, non è difficile trovare camere in affitto, piccoli Bed & Breakfast e appartamenti privati, che hanno vista mare e, soprattutto, hanno costi davvero competitivi, specialmente nei mesi di Giugno e Settembre.

La cucina locale è semplice e gustosa, e non mancano trattorie in cui cenare con piatti di pesce e un buon bicchiere di vino locale senza fare i conti col budget. Insomma: Rab è un rifugio autentico, dove riscoprire il valore del tempo lento.

Karlobag: un villaggio di pescatori ai piedi del Velebit

Infine, per chi desidera una vacanza lontana dal turismo di massa, immersa tra mare e montagna, troverà in Karlobag, o Carlopago, un piccolo angolo di paradiso. La città si affaccia sul Canale di Velebit, di fronte all’isola di Pag, ed ha conservato nel tempo un fascino autentico e un ritmo rilassato.

La vita qui ha un costo decisamente inferiore rispetto alle località più rinomate, e ciò si riflette in ogni aspetto del soggiorno: dall’alloggio alla ristorazione, dalle attività outdoor alle gite in barca. Qui, in pochi minuti si possono raggiungere spiagge tranquille, boschi freschi, anche in piena estate, e il Parco Nazionale del Velebit, ideale per escursioni panoramiche, dove scoprire antichi resti di villaggi e monumenti sacrali, che raccontano la vita sulle montagne in antichità. Una meta perfetta per chi ama le esperienze genuine, con un occhio attento al risparmio.

Decidere di viaggiare in Croazia per le vacanze estive è una decisione intelligente, soprattutto per chi desidera il meglio al giusto prezzo. Ogni località nel Paese racconta una storia diversa e tutte offrono l’accoglienza genuina di un popolo che sa cosa significa ospitare.