La vacanza dei tuoi sogni è qui, su questo letto sotto le stelle

editato in: da

C’è una rotta magica e suggestiva, illuminata solo dalle stelle ed è quella che ci conduce dritti nel Parco nazionale di Hwange, nello Zimbabwe. È proprio in questo luogo che i viaggiatori più avventurosi possono vivere una delle esperienze più incredibili di tutta una vita, quella di trascorrere una notte nella natura sotto il cielo stellato.

Si chiama Star Bed ed è l’esperienza safari che tutti hanno sognato di vivere almeno una volta nella vita. Qui, nel bel mezzo della fauna selvatica del territorio, è stato realizzato un alloggio da Wilderness Safaris, nel quale potersi addormentare sotto milioni di stelle.

Situato nell’angolo sud orientale del Parco Nazionale Hwange, il Linkwasha Camp, dove ha sede questo inedito alloggio, è particolarmente amato perché fenomenali sono gli avvistamenti di animali fatti da questo eccellente campo, il tutto immerso nelle pianure popolate dalla fauna locale.

Lo Star Bed di Linkwasha è posizionato proprio nel luogo in cui gli animali vanno sempre a bere, nella stagione estiva, soprattuto, si potrà assistere alla passeggiata di elefanti e zebre: la loro presenza renderà ancora più magica l’esperienza.

L’alloggio dello Zimbabwe è semplice e minimale, scelta ponderata da Wilderness Safaris per permettere ai viaggiatori di vivere la più autentica delle esperienze. C’è un letto posizionato su una piattaforma di legno ricoperta poi da una zanzariera protettiva: la visione delle stelle e del panorama tutto intorno è unica al mondo.

Durante la notte, una guida dormirà nelle vicinanze dell’alloggio per garantire la sicurezza dei viaggiatori, di giorno invece sarà possibile vivere l’esperienza del safari, sempre in compagnia di un local, per scoprire le bellezze faunistiche e ambientali che caratterizzano il Parco Nazionale Hwange.

E poi di nuovo, quando il sole tramonta, ecco che si potrà dormire sotto le stelle, cercando le costellazioni e vivendo appieno la notte e il suo silenzio. Accompagnati solo dal rumore della natura e dalla presenza degli animali, potrete vivere qui una delle esperienze più autentiche e primordiali di sempre.