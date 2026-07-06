La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il paesaggio idilliaco del lago Derwentwater

I paesaggi mozzafiato del Lake District inglese, Patrimonio UNESCO dal 2017, hanno ispirato alcuni dei poeti e scrittori più famosi al mondo, da William Wordsworth a Beatrix Potter. E come potrebbe essere altrimenti? La varietà e bellezza dei suoi panorami ha il potere di conquistare davvero tutti.

Durante un viaggio in questo territorio si passa dai laghi alpini ai passi montani, fino ad attraversare fiumi, paludi e brughiere dove, a volte, l’unica compagnia è quella delle pecore Herdwick allo stato brado.

Volete scoprirli di persona? Potete farlo in modo sostenibile ed economico grazie al nuovo Cumbria Travel Pass che permette di esplorare la regione attraverso viaggi illimitati su autobus, treni e battelli.

Il Cumbria Travel Pass

ll Cumbria Travel Pass è perfetto per esplorare questo angolo di Inghilterra in totale libertà e nel rispetto dell’ambiente. Il pass offre viaggi illimitati e flessibili, essendo valido in qualsiasi momento e ogni giorno della settimana.

Le opzioni tariffarie sono pensate per adattarsi a diverse tipologie di soggiorno: il pass giornaliero ha un costo di 40 sterline (circa 47 euro) per gli adulti e 20 sterline per i bambini, mentre la formula da tre giorni consecutivi, ideale per immergersi appieno nell’atmosfera del distretto, costa 99 sterline (circa 116 euro) per gli adulti e 49,50 sterline per i ragazzi.

Sul fronte ferroviario, copre i servizi di Northern, TransPennine Express e Avanti West Coast sulle tratte tra Lancaster e Carlisle (sia via Penrith che via Barrow in Furness) e la linea tra Oxenholme e Windermere.

Per quanto riguarda i trasporti su bus, il pass è valido su tutti gli autobus Stagecoach all’interno della Cumbria (esclusi quelli scolastici) e sulla linea 555 che collega la regione a Lancaster. Infine, per chi vuole vivere l’esperienza dei traghetti, include una splendida crociera sul lago Windermere, da Ambleside, Bowness o Lakeside, con i servizi di linea di Windermere Lake Cruises.

Il pass può essere comprato presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie dotate di personale o direttamente a bordo del treno. Non è possibile acquistarlo direttamente sui bus o sui battelli, quindi è bene organizzarsi prima di iniziare l’avventura!

Cosa vedere nel Lake District

Nel Lake District, potete seguire idealmente le orme dei poeti romantici come Samuel Taylor Coleridge e William Wordsworth. Proprio a quest’ultimo e alla sorella Dorothy è dedicato il Wordsworth Way, un suggestivo sentiero di 22 chilometri che collega Ullswater ad Ambleside, unendo i loro scorci preferiti. Poco distante, a Keswick, si possono ammirare la storica Greta Hall e le mostre del museo locale, mentre ad Ambleside la vecchia Stamp House, dove il poeta lavorò come maestro di posta, è diventato oggi un rinomato ristorante.

Spostandovi sulle sponde del celebre lago Windermere, il più grande d’Inghilterra, sorge il bizzarro Wray Castle, una maestosa fortezza in stile gotico-vittoriano amata anche da Beatrix Potter. Verso l’area occidentale, invece, i paesaggi si fanno più selvaggi: Ennerdale Water offre un rilassante anello pianeggiante tra tracce preistoriche, mentre Wastwater, il lago più profondo del Paese, regala un’atmosfera quasi magnetica. Circondato dalle vette imponenti del Scafell Pike (dove recentemente è arrivata anche la Principessa del Galles), custodisce alla sua estremità la minuscola chiesa di St Olaf, con travi del tetto ricavate da antiche navi vichinghe.

Infine, per unire la bellezza della natura alle eccellenze del territorio, vale la pena fare una sosta alla Lakes Distillery, dove i distillati nascono dalle acque purissime dei rilievi circostanti, offrendo un finale perfetto, e decisamente locale, per questo viaggio slow.