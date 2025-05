Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Il mare e le due ruote? Una coppia perfetta. La Liguria con la sua Cycling Riviera conquista il primo posto della classifica della migliore pista ciclabile d’Italia 2025. Durante il Green Road Award, l’oscar del cicloturismo, la regione ha sbaragliato la concorrenza puntando sul turismo sostenibile, green e bike friendly.

Cycling Riviera, la miglior pista ciclabile d’Italia 2025

In Italia il cicloturismo è in crescita e gli oscar Green Road Award vogliono premiare eccellenze come la Cycling Riviera per l’impegno e il servizio offerto. Il primo posto per la classifica 2025 viene quindi conquistato dalla Liguria che ottiene il riconoscimento da Trieste, luogo in cui si è svolta la premiazione. La pista ciclabile tra verde e mare ha lasciato tutti a bocca aperta: si snoda per circa 33 chilometri lungo la costa del Ponente, collegando Ospedaletti a Imperia e riqualificando il tracciato di una vecchia ferrovia dismessa, oggi diventato un paradiso per chi ama pedalare o camminare.

Il percorso non è impegnativo, ma pensato per tutti: famiglie con bambini, sportivi, anziani, cicloturisti esperti o principianti. Pianeggiante, ha una vista da sogno ai lati che permette di scoprire quella che è la classica costa della regione ligure, incantevole da percorrere: alterna strade all’aria aperta con tunnel panoramici, aggiungendo poi punti di ristoro e toilette automatizzate. E se ci si stanca? Niente paura, nessuno è costretto ad affaticarsi: il progetto nasce integrando alcune tratte in treno, dunque basterà salire a bordo dopo aver acquistato il biglietto per raggiungere la destinazione desiderata.

L’aspetto green non è dato solo dalla creazione di una pista ciclabile, ma dal desiderio di recuperare un’infrastruttura ormai dismessa dandogli un nuovo volto. Tutto parte nel 2009 con un breve tratto, per poi crescere fino all’ultima inaugurazione ad aprile 2025 in cui è aggiunta la tratta tra San Lorenzo al Mare e Imperia.

Un traguardo che arriva nel decimo anno di questo importante concorso: il Green Road Award spegne nel 2025 le dieci candeline analizzando ben 30 candidature. L’obiettivo del premio è valorizzare le infrastrutture migliori tenendo a mente criteri quali la progettazione, l’accessibilità, la qualità del servizio, la promozione turistica e il rispetto dell’ambiente. E la Cycling Riviera ha superato tutti i test a pieni voti.

Il premio è un riconoscimento importante, specialmente nell’anno in cui il cicloturismo sta registrando un vero e proprio boom, come confermato dal rapporto Isnart-Unioncamere “Viaggiare con la bici 2025”, in cui viene segnalato un +54% di presenze cicloturistiche nella Penisola rispetto al 2023.

Le altre classificate

La Cycling Riviera ha brillato, ma non è stata l’unica protagonista; altrettante le candidate tra le piste ciclabili italiane che hanno partecipato al Green Road Award 2025.

Sul secondo gradino del podio c’è la Basilicata con la ciclovia Meridiana: un itinerario caratterizzato da paesaggi tanto selvaggi quanto silenziosi. Terza classificata? La Puglia con la Ciclonica, un sentiero tra ulivi e masserie. Menzionati poi il Gran Tour del Lazio, il Bar to Bar del Piemonte e la Ciclovia del Sole della Lombardia. L’Umbria, invece, ha ricevuto il premio speciale “Cammini” per la Via di Francesco.