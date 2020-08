Laghi, borghi, montagne, vigneti e persino le spiagge. In Friuli Venezia Giulia tutto sembra. Il che rende questa destinazione perfetta per chi vuole rilassarsi, praticare qualche sport, fare trekking, andar per monti o per degustazioni, di cantina in cantina. Ecco qualche meta da non perdere per una gita o una vacanza fuori dagli schemi.