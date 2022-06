Cascate italiane, le meno note ma splendide

L'estate, con il suo grande caldo, fa spesso desiderare luoghi isolati e dove prendere un po' di fresco. Perfette per queste esigenze sono le cascate. Ma quali sono le meno note d'Italia in cui (forse) è possibile trovare un po' di pace e serenità? Le prime che vi consigliamo sono le Cascate del Rutor in Valle d'Aosta (nella foto) che, figlie dell'omonimo ghiacciaio, offrono uno degli spettacoli naturali più belli della regione.