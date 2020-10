Le bellezze dell’Appennino Lucano, natura selvaggia

Paesaggi maestosi, dove la natura regna ancora sovrana, e piccoli borghi abbarbicati tra le rocce: il panorama dell'Appennino Lucano sembra uscire da una favola. L'omonimo Parco nazionale, nato a tutela delle meraviglie di questo territorio, si snoda nel cuore della Basilicata, e più precisamente in provincia di Potenza. Al suo interno racchiude montagne incantevoli e paesini deliziosi, ma anche bellissimi laghi dalle acque turchesi. È questo il luogo ideale per chi è alla ricerca di una meta dove rilassarsi completamente, ammirando alcune delle più suggestive bellezze naturali e architettoniche di sempre. Scopriamo quali sono le tappe imperdibili per un viaggio nell'Appennino Lucano.