Puoi dormire in uno scuolabus americano nel cuore del Chianti

È originale, super cool e anche instagrammabile, è il glamping nel cuore del Chianti che mette a disposizione dei viaggiatori tre alloggi vintage e davvero unici. Per chi è alla ricerca di vacanze alternative e open air, non serve andare poi così lontano: tre location insolite vi aspettano nel cuore della Toscana. L’unica problemo, sarà scegliere quale!

Uno school bus americano, una Airstream® e una roulotte Shasta in stile vintage; immersi nell’autentica natura che caratterizza il cuore della Toscana, all’interno di un contesto unico, questi alloggi sono pensati per offrire una vacanza unica e originale, anche restando in Italia. Non manca ovviamente il contatto con la natura, trovandoci proprio nel cuore delle colline del Chianti.

L’offerta dal gusto vintage è stata pensata dall’Orlando in Chianti Glamping Resort, a Cavriglia, che, dopo aver ristrutturato sapientemente i tre mezzi, li ha posizionati accuratamente all’interno del glamping per creare un’atmosfera d’altri tempi, dedita all’American style e sicuramente super instagrammabile.

Lo scuolabus americano è esattamente come lo immaginate, e come lo avete sempre visto nei film. Dopo un restauro completo, questo bus si prepara ad accogliere, con i suoi 12 mt di lunghezza, 4+2 ospiti grazie ad 1 letto matrimoniale, 2 letti singoli, 2 letti “a scomparsa”; a cui si aggiungono. C’è poi un soggiorno con angolo cottura a gas, 1 bagno completo con doccia, aria condizionata e riscaldamento.

C’è poi l’Airstream®, l’iconico caravan americano Anni ‘60 dallo stile unico e luccicante completamente rivestito in metallo cromato che ricorda le navicelle spaziali. Nonostante il restauro, questa motorhome ha mantenuto il suo aspetto originario all’esterno. All’interno, invece, mobili vintage mescolati a elementi di domotica offrono il massimo del comfort a tutti gli ospiti.

Come se questi due alloggi, da soli, non bastassero, ecco che l’Orlando in Chianti Glamping Resort ha pensato a un altro incredibile alloggio: la roulotte Shasta, riedizione del modello storico anni ‘60. Si tratta di una roulotte vintage che si adatta perfettamente allo stile glamping e che oggi offre il massimo dei comfort ai suoi ospiti.

Queste tre accomodation si trovano all’interno di un glamping resort dotato di tutti i comfort, dedicati a chi non vuole rinunciare al lusso anche durante una vacanza a contatto con la natura. Inoltre, quella che è un’esperienza american style, si arricchisce dei panorami scenografici del Chianti e dei colori delle colline toscane che restituiscono una visione unica. Si può prenotare un soggiorno American style su Booking.