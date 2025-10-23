iStock L'autunno al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

L’autunno è la stagione ideale per un weekend in famiglia, tra colori caldi, passeggiate tranquille e giornate luminose. Non serve spendere tantissimo per vivere esperienze indimenticabili: in Italia esistono molte destinazioni che abbinano natura, cultura e divertimento per i più piccoli, con hotel e B&B che offrono tariffe familiari sotto gli 80 euro a notte.

Organizzare un weekend fuori porta durante l’autunno significa anche evitare la folla estiva, trovare tariffe più convenienti e vivere momenti di relax in location uniche. Ecco quattro mete autunnali perfette per staccare dalla routine senza prosciugare il portafoglio.

Val di Fiemme, andare per boschi

Per chi ama le montagne, la Val di Fiemme offre paesaggi autunnali spettacolari e attività per tutti i gusti. I bambini possono esplorare boschi e prati, visitare fattorie didattiche e divertirsi nei parchi avventura, mentre i genitori si godono panorami superlativi e aria pura.

Fuori stagione, molti hotel e B&B propongono pacchetti weekend convenienti con camere familiari sotto gli 80 euro, permettendo di vivere la montagna in autunno senza spendere una fortuna. Inoltre, la zona offre sentieri facili e piste ciclabili perfette per gite in famiglia, insieme a ristoranti che propongono piatti tipici trentini a prezzi contenuti.

Cinque Terre in autunno

Le Cinque Terre non sono solo una meta estiva: in autunno i caratteristici borghi colorati diventano più tranquilli e le temperature sono ideali per lunghe passeggiate panoramiche.

Monterosso, Riomaggiore e Corniglia offrono sentieri adatti anche ai bambini, tra vigneti e scorci sul mare. In questa stagione è possibile anche partecipare a feste locali o degustazioni di prodotti tipici.

Lontano dai mesi più affollati, è possibile trovare piccole strutture ricettive economiche, come B&B e case vacanza, che rientrano nel budget di 80 euro a notte. Un weekend alle Cinque Terre in autunno permette di unire relax, natura e piccole avventure in famiglia, senza stress e senza spendere troppo.

Lago di Bolsena in famiglia

Per un weekend rilassante, il Lago di Bolsena è una scelta ideale. L’autunno qui regala giornate miti e colori spettacolari sulle rive del lago. Le famiglie possono passeggiare lungo il lungolago, fare pic-nic nei parchi coccolati dalle foglie colorate e noleggiare pedalò o barchette per qualche ora di divertimento sull’acqua.

Alcuni paesini organizzano anche piccoli mercatini autunnali o eventi per bambini. Nei paesini circostanti, piccoli hotel e agriturismi propongono camere familiari economiche, spesso con tariffe inferiori agli 80 euro a notte, rendendo Bolsena una meta low cost perfetta per un weekend fuori porta in famiglia.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il Parco Nazionale d’Abruzzo è una meta perfetta in autunno per le famiglie. Qui i bambini possono passeggiare liberi tra boschi secolari, ammirare fiumi e laghetti e, con un po’ di fortuna, avvistare orsi, cervi, camosci, caprioli o lupi nel loro habitat naturale.

In autunno, i boschi si tingono di rosso, arancio e oro, regalando scenari mozzafiato. Molti agriturismi offrono attività extra come laboratori di cucina o piccole escursioni guidate per bambini, rendendo il soggiorno ancora più divertente e genuino.

Per un weekend low cost, numerosi hotel e B&B nelle località del parco offrono camere familiari sotto gli 80 euro a notte, spesso con colazione inclusa e spazi esterni dove i bambini possono giocare in mezzo alla natura.