10 foto del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è uno dei parchi nazionali più antichi d'Italia. Vanta ambienti ricchi di vegetazione e di rara bellezza dove praticare diverse attività. Noi ve lo presentiamo in 10 immagini a partire dal Lago di Barrea (in foto), il luogo ideale per vivere in armonia con la natura incontaminata.