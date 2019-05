Sulle spiagge italiane, per assistere ai campionati di surf

editato in: da

C’è ancora tempo, per chi volesse assistere ad una gara di surf, di vedere all’opera atleti professionisti nei nostri mari: il campionato italiano è infatti appena cominciato e proseguirà sino al prossimo dicembre, in un susseguirsi d’appuntamenti adrenalinici e spettacolari.

Diverse sono le discipline oggetto del campionato: shortboard, longboard, supwave, bodyboard. A promuoverlo è la F.I.S.W., la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard . Un’associazione fondata nel 1950, due anni dopo la nascita dello sci nautico in Italia sulle rive del lago piemontese di Viverone e in Liguria, a Santa Margherita. Da quel momento in poi ha incontrato sempre più appassionati, che hanno cominciato a praticare questo affascinante sport su laghi, fiumi e mari del Belpaese.

Quali sono le prossime tappe del campionato italiano di surf ?

17 maggio 2019: Rip Curl Pro Junior Levanto , gara di shortboard per under 12, 14, 16 e 18 a Levanto (La Spezia)

, gara di shortboard per under 12, 14, 16 e 18 a (La Spezia) 28 maggio e 30 giugno 2019: Nesos King of Grommets , Tappa del Campionato Italiano Junior Shortboard a Trinità d’Agultu (Oristano)

, Tappa del Campionato Italiano Junior Shortboard a (Oristano) 30 maggio 2019: gara di recupero FISW Surfing Games 2018 , Campionati Italiani Assoluti Shortboard 2018 a Capo Mannu (Oristano)

, Campionati Italiani Assoluti Shortboard 2018 a (Oristano) 7 giugno 2019: Sogno del Surf Longboard Challange , gara promozionale junior longboard a Fregene (Roma)

, gara promozionale junior longboard a (Roma) 14 giugno 2019: Recco Surf Festival , tappa della Coppa Italia Open Longboard a Recco (Genova)

, tappa della Coppa Italia Open Longboard a (Genova) 15 agosto e 15 settembre 2019: Marineddabay Open Trofeo FISW , gara di open shortboard a Trinità d’Agultu (Oristano)

, gara di open shortboard a (Oristano) 15 agosto e 15 settembre 2019: Nimbus Surf Hero 2019, gara promozionale di junior shortboard a Marina di Pietrasanta (Lucca)

5 settembre e 7 ottobre 2019: Sogno del Surf JR Challenge 2019 , tappa del Campionato Italiano Junior Shortboard a Fregene (Roma)

, tappa del Campionato Italiano Junior Shortboard a (Roma) 15 settembre 2019 e 15 ottobre 2019: Dakine Surf Contest , gara promozionale di open shortboard a Catania

, gara promozionale di open shortboard a 28 settembre e 28 ottobre 2019: V Turtle Paddle Cup , gara di qualificazione agli Assoluti 2019 – Sup Wave ad Andora (Savona)

, gara di qualificazione agli Assoluti 2019 – Sup Wave ad (Savona) 10 ottobre e 10 novembre 2019: Bugerru Junior Contest , tappa del Campionato Italiano Junior Shortboard a Bugerru (Sud Sardegna)

, tappa del Campionato Italiano Junior Shortboard a (Sud Sardegna) 1 novembre e 7 dicembre 2019: FISW Surfing Games 2019 , Campionati Italiani Assoluti Surging 2019 a Capo Mannu (Oristano)

, Campionati Italiani Assoluti Surging 2019 a (Oristano) 1 novembre e 31 dicembre 2019: 3Oceani Big Trophy , gara promozionale longboard / sup wave a Porto Cesareo (Lecce)

, gara promozionale longboard / sup wave a (Lecce) 10 dicembre 2019 e 10 gennaio 2020: Isola Surf Contest, gara promozionale shortboard all’Isola delle Femmine (Palermo)

