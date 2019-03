Il castello di Cenerentola esiste davvero e si trova vicino a Madrid

editato in: da

L’è una fortezza splendida. È posta su di un’altura ai margini della Sierra de Guadarrama, nella città spagnola di Segovia . Ed è da qui, che Walt Disney ha tratto ispirazione per uno dei suoi castelli più famosi: il

Del resto, Walt Disney per i castelli ha una sorta di “ossessione”: che ci si rechi a Disneyland, a Disney World, al Tokyo Disney Resort o in qualunque altro suo parco sparso per il mondo, ad accoglierci sarà proprio un castello. Ma vi siete mai chiesti da dove quei castelli derivino? Da dove gli sceneggiatori abbiano tratto ispirazione per progettare quelle meraviglie? In alcuni casi, infatti, non è (solo) un lavoro di fantasia. E i castelli sono libere interpretazioni di fortezze che esistono per davvero.

È il caso dell’Alcázar di Segovia, uno tra i principali monumenti della regione spagnola di Castiglia e Leòn e a poco più di un’ora da Madrid. Basta dare un’occhiata alle sue torrette grigio-blu, alle sue fondamenta rocciose e alla sua architettura per notare subito la somiglianza col castello di Cenerentola. Perché è proprio da qui, e dal Castello di Neuschwanstein (Germania), che Walt Disney ha tratto ispirazione.

Ovviamente, la storia dell’Alcázar di Segovia è ben più antica rispetto a quella della fiaba: è datato XII secolo, al periodo della dominazione araba, e fu poi ampliato nel Quattrocento. Fu una fortezza, e poi un palazzo casa per numerosi re, e ancora una prigione e – infine – un’accademia militare. Oggi è un museo aperto al pubblico, con un archivio storico tutto da visitare.

A seconda del tempo che si ha a disposizione, si può optare per la visita al palazzo, al museo dell’artiglieria e alla Torre di Juan II (che richiede la percorrenza di 152 gradini su di una stretta scala a chiocciola) per 8 euro, oppure optare per la sola torre (2.50 euro) o per il castello e il museo (5.50 euro). Qualunque sia la propria scelta, vedere l’Alcázar di Segovia è un’esperienza magica. Si respira la storia, si sogna la fiaba. E si gode di un panorama unico, arrampicati su quella torre tanto affascinante.