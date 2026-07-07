Summerleaze Beach è la regina delle spiagge britanniche secondo The Times: dune, surf e mare rendono questa baia la numero uno

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Getty Images Summerleaze Beach è la spiaggia più bella del Regno Unito

Il 2026 è già stato un anno importante per le coste inglesi. A marzo ha aperto il King Charles III England Coast Path, oltre 4.300 chilometri di sentiero che corre lungo tutto il perimetro costiero dell’Inghilterra. Chi pensa di percorrerne qualche tratto e vuole abbinarci anche il mare giusto, però, ha ora un punto di riferimento preciso: Bude, piccola cittadina della Cornovaglia, dove si trova quella che The Times ha appena incoronato come la spiaggia numero uno del paese.

La spiaggia più bella del Regno Unito

Si chiama Summerleaze ed è una delle due spiagge di Bude. Il verdetto arriva da Chris Haslam, giornalista di viaggi del Times, che ha passato cinque settimane in auto tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord per visitare e valutare 607 spiagge. Alla fine ne ha scelta una sola. Ha spiegato che Summerleaze, anche grazie al castello che domina il paesaggio e i caffè alle spalle, conquista per l’atmosfera elegante. Bude fa parte del tratto South West Atlantic Coast del nuovo sentiero costiero, e non è un caso che proprio qui si concentri anche una delle esperienze balneari più amate della zona: il Bude Sea Pool, piscina di acqua di mare semi-naturale scavata nella roccia negli anni Trenta, dove si nuota gratis e in sicurezza tutto l’anno.

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Com’è fatta Summerleaze

A pochi minuti a piedi dal centro di Bude, tra negozi e caffè, Summerleaze si apre come una distesa ampia e digradante, chiusa da un frangiflutti e dalla foce del fiume Neet. Con l’alta marea la baia si stringe verso il muraglione; quando l’acqua si ritira, invece, la spiaggia si allunga fino a congiungersi con Crooklets, aprendo uno spazio enorme per passeggiate lunghe e castelli di sabbia. È il tratto di costa dove Bude si mostra da più angolazioni: c’è chi fa il bagno all’alba nella piscina di marea, le famiglie che si sistemano sulla sabbia compatta quando il mare si ritira, i surfisti che studiano il beach break in cerca dell’onda giusta.

Il surf è lo sport più praticato. Quando marea e banchi di sabbia si allineano, Summerleaze regala onde da manuale, con i picchi migliori attorno alla media marea. Chi è alle prime armi farà meglio ad affidarsi a una lezione con le scuole locali, Big Blue e Bude Surfing Experience sono entrambe di casa qui, oppure scegliere giornate di swell più leggero. Il bodyboard trova spazio sui banchi centrali con marea montante, mentre SUP e kayak vanno bene solo con mare calmo, lontano dalla zona di balneazione e dalla foce del porto: proprio lì, quando la marea scende, si formano le correnti più insidiose.

La spiaggia ha ottenuto la Bandiera Blu, è sorvegliata da bagnini stagionali dell’RNLI e dispone di un ampio parcheggio. Non manca nemmeno l’attenzione all’accessibilità, con un bagno Changing Places e una sedia a rotelle per la sabbia a disposizione di chi ne ha bisogno.

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Dove si trova e come arrivare

Summerleaze Beach, la spiaggia più bella del Regno Unito, si trova a Bude una delle cittadine della Cornovaglia celebre per dune di sabbia e un fascino senza tempo; si trova a circa un chilometro dal centro turistico di Bude, tre minuti in auto ed è disponibile un parcheggio in loco. Se è pieno, conviene proseguire dritto e lasciare l’auto a Crooklets, poco più avanti. Chi viaggia senza macchina può arrivarci anche con la linea di bus 128.