Le cascate più maestose della Norvegia ora hanno una terrazza panoramica

Dal bordo dell’altopiano si tuffa nella gola sottostante, la spettacolare e maestosa Vøringfossen è la cascata più grande e famosa della Norvegia. Compie un salto vertiginoso di 145 metri e lo spettacolo messo in scena dalla natura, in questa parte del Paese, rende questa l’attrazione più visitata dell’intero territorio.

Vøringfossen si trova nella parte superiore di Måbødalen, nel comune di Eidfjord, Hordaland. Ogni anno migliaia di viaggiatori e avventurieri giungono in questa zona della Norvegia per fare trekking e per ammirare gli impetuosi volumi d’acqua che scendono dall’altopiano Hardangervidda fino alla stretta e ripida valle di Måbødalen.

E se prima di per sé lo spettacolo era straordinario, oggi possiamo affermare che è diventato idilliaco, grazie alla costruzione di un ponte sospeso sulla cascata che consente di ammirarla sotto diverse prospettive.

Una passerella che invita i visitatori a camminare nel vuoto, solo i più coraggiosi s’intende, disegnata dall’architetto Carl-Viggo Hølmebakk.

99 gradini ora collegano i due lati della valle, offrendo a chi li percorre, una vista unita del suo genere. Il ponte di Vøringfossen, progettato dall’architetto Carl-Viggo Hølmebakk, e che ha richiesto oltre dieci anni per essere completato, oggi consente una passeggiata fluttuante sopra i getti impetuosi della cascata. Da dove la si guarda, essa cambia forma.

La costruzione di questo ponte ha richiesto diversi anni, tempo necessario per la realizzazione di un’opera architettonica sicura e solida, ma anche sostenibile e a basso impatto per l’ambiente. La passerella, infatti, doveva essere inserita all’interno del paesaggio in maniera naturale e, contemporaneamente, essere un valore aggiunto per tutte le persone che visitano Vøringfossen.

E a guardare le foto, possiamo dire che l’impresa ha raggiunto i suoi obiettivi in maniera egregia. La passerella che si staglia sul vertiginoso paesaggio della valle di Måbødalen è mozzafiato.

Il ponte progettato da Hølmebakk, infatti, ha trasformato questa attrazione naturale in un’esperienza unica e continua, che offre nuovi punti di vista, a ogni passo percorso. Quei 99 gradini, che uniscono i due lati del canyon, entrano di diritto tra le scalinate più suggestive del mondo.

Il ponte sulla cascata di Vøringfossen si inserisce in un progetto di valorizzazione del sito naturale che comprende anche strutture di servizio, punti di osservazione e un hotel. Il ponte resta il cuore del progetto, perché grazie alla sua presenza i due lati del fiume, e della cascata, ora sono congiunti.