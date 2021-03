Palais bulles, la storia della casa più costosa e desiderata al mondo

editato in: da

A metà tra una serie di bolle di sapone riposte sul terreno e le forme tondeggianti del pianeta Marte, il Palais bulles si è conquistato con gli anni il titolo di edificio più insolito e spaziale del mondo. E la sua storia appassiona da sempre, esattamente come l’intera costruzione.

Ci troviamo in Costa Azzurra, esattamente a Théoule-sur-Me, sulla baia di Cannes. È qui che tra il 1975 e il 1989 è stato edificato quello che è conosciuto come il palazzo delle bolle. Progettato dall’architetto ungherese Antti Lovag per l’industriale francese Pierre Bernard, l’edificio è diventato particolarmente famoso dopo essere stato acquistato dallo stilista Pierre Cardin.

È stato infatti lo stilista, sedotto e ammaliato dalle curve organiche che caratterizzano il palazzo, a trasformarlo in diverse occasioni nella scenografia perfetta delle sfilate del suo omonimo marchio fondato nel 1950 e non solo.

Una casa unica nel suo genere: 1200 metri quadri organizzati in moduli a forma di bolla. Non ci sono spigoli, né angoli, né tantomeno linee rette, questa costruzione globulosa, che a tratti ricorda la superficie di Marte, è caratterizzata esclusivamente da curve e forme arrotondate. Situata a ridosso del massiccio dell’Esterel, la costruzione è considerata l’emblema della corrente architettonica futurista degli anni ’70.

L’obiettivo dell’architetto ungherese era quello di riprodurre le abitazioni preistoriche delle caverne creando una villa in cui tutto è rotondo. Non solo la struttura esterna, le bolle infatti ricorrono nelle piscine, nei giardini tropicali e nelle stanze che caratterizzano l’edificio.

Gli interni contribuiscono all’atmosfera favolistica e spaziale attribuita alla maestosa casa con gli anni. È presente infatti una hall, a forma di bolla, una sala panoramica e un anfiteatro all’aperto che affaccia direttamente sulla scogliera, e che può ospitare fino a 500 persone.

L’edificio, inoltre, presenta ben 10 camere da letto, ognuna delle quali è stata decorata da artisti di fama internazionale come Patrice Breteau, François Chauvin e Gerard Cloarec. Le forme ricurve e tondeggianti trovano una certa continuità anche nella decorazione degli interni: letti, librerie e mensole, tutti i complementi d’arredo, e persino i televisori, sono rotondi. Le finestre, neanche a specificarlo, seguono le stesso movimento curvilineo del palazzo aprendosi in forme ovali o circolari.

Nel 2016, l’architetto francese Odile Decq, ha completato un’opera di ristrutturazione durata cinque anni. Dopo di ché il magico palazzo delle bolle è stato messo in vendita per 400 milioni di euro, il prezzo più alto mai raggiunto in Europa per la vendità di una proprietà.

Dal 1999, Palais Bulles è iscritto alla lista dei monumenti storici del ministero della cultura francese.