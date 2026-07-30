Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Getty Images Vista sull'Old Wardour Castle

Chi era bambino o adolescente negli Anni Novanta probabilmente lo ricorderà: le foreste dell’Inghilterra medievale, le battaglie con arco e frecce e Kevin Costner nei panni dell’eroe ribelle di Sherwood in Robin Hood – Principe dei ladri. Tra le location che hanno contribuito a creare quell’atmosfera epica c’è anche un luogo reale, oggi visitabile: Old Wardour Castle, uno dei castelli più affascinanti e insoliti del Wiltshire.

Quello che sul grande schermo sembrava una fortezza uscita da una leggenda è in realtà una straordinaria rovina medievale con una storia lunga oltre 600 anni. Costruito nel XIV secolo, il castello colpisce per la sua particolare struttura a sei lati, un’architettura unica in Inghilterra, e per il suo passato fatto di nobili famiglie, assedi e trasformazioni.

Un tempo residenza della famiglia Lovell e successivamente degli Arundell, Old Wardour Castle fu modernizzato in epoca Tudor e divenne protagonista di alcune delle pagine più movimentate della Guerra Civile inglese. Oggi le sue mura custodiscono sale d’epoca, una torre panoramica, una romantica banqueting house georgiana e persino una curiosa grotta gotica decorata con antiche pietre preistoriche recuperate.

Cosa vedere e fare a Old Wardour Castle

Passeggiare tra le mura di Old Wardour Castle è come ripercorrere oltre sei secoli di storia in una sola volta, tra architettura medievale, panorami sul lago e angoli che sembrano usciti da una fiaba. La prima cosa che colpisce è la particolare struttura a sei lati del castello, un progetto architettonico estremamente raro in Inghilterra. Durante il periodo Tudor la famiglia Arundell modernizzò parte dell’edificio: sulla facciata d’ingresso è ancora possibile osservare il loro stemma araldico.

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Tra gli ambienti più spettacolari spicca la Great Hall, un tempo il salone di rappresentanza dove il signore del castello riceveva gli ospiti più illustri. Ancora oggi si possono ammirare le eleganti finestre gotiche, le decorazioni scolpite e gli elementi architettonici dell’epoca. Una delle esperienze più suggestive è la salita lungo la torre orientale. Gli antichi gradini in pietra conducono fino ai piani superiori, dove si possono ancora osservare camini, latrine medievali e resti degli ambienti originari. Dalla sommità, inoltre, si gode di una vista panoramica sul lago, sui prati che circondano il castello e sulla campagna del Wiltshire.

Passeggiando tra le mura è possibile notare numerosi particolari scolpiti nella pietra. Sopra l’ingresso principale si trova un busto di Cristo che un tempo rifletteva la luce del sole, mentre nelle antiche cantine del vino si conservano volte in pietra, camini e decorazioni con teste di leone. Tra gli edifici più curiosi del complesso c’è anche la Banqueting House, costruita nel XVIII secolo sulle rive del lago. Con i suoi merli gotici e le vetrate istoriate, veniva utilizzata come luogo di ristoro per i visitatori che raggiungevano il castello durante il periodo georgiano. All’interno oggi è presente una piccola esposizione dedicata alla storia dei giardini paesaggistici, mentre dall’esterno si gode una delle viste più belle sull’intero complesso. Poco distante si trova anche la scenografica Grotto, una grotta artificiale in stile fantasy-gotico realizzata utilizzando persino antichi monoliti preistorici recuperati dal territorio circostante.

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Per conoscere davvero il passato del castello vale la pena utilizzare l’audioguida gratuita disponibile in loco. Tra gli episodi più emozionanti viene raccontata la storia di Lady Blanche Arundell, che durante la Guerra Civile inglese riuscì a difendere il castello per un’intera settimana con appena 25 uomini e le proprie domestiche contro le truppe parlamentari. Pochi mesi più tardi il maniero venne però conquistato e gravemente danneggiato durante un secondo assedio.

Old Wardour Castle è una meta ideale anche per chi viaggia con bambini. I più piccoli possono infatti partecipare al gioco interattivo “Can You Keep Your Castle?”, che permette di scoprire la storia del maniero attraverso enigmi e missioni, oppure seguire il Folktale Creature Trail, un percorso dedicato alle creature leggendarie del folklore inglese con tanto di attestato finale.

Dove si trova e come raggiungerlo

Old Wardour Castle si trova vicino al villaggio di Tisbury, nella contea del Wiltshire, nel sud-ovest dell’Inghilterra, a circa un’ora d’auto da Bath e Salisbury. Il castello è facilmente raggiungibile in automobile e dispone di parcheggio per i visitatori. Chi utilizza i mezzi pubblici può arrivare in treno fino alla stazione di Tisbury, collegata con Londra e Salisbury, per poi proseguire in taxi per pochi chilometri.

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L’ingresso è gestito da English Heritage e prenotando online entro il giorno precedente si ottiene uno sconto sul biglietto, mentre i soci possono accedere gratuitamente. Il castello è generalmente aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00, con biglietti validi per l’intera giornata, così da poter visitare il sito senza limiti di tempo durante l’orario di apertura.