L’hotel sospeso sul fiordo ha una piscina che si tuffa nel vuoto

La Norvegia è un Paese dalla bellezza straordinaria, fatto di fiordi cristallini, laghi glaciali, montagne maestose, coste frastagliate e ghiacciai immensi. I suoi fiordi – laghi d’acqua salata sovrastati ai lati da montagne enormi- sono un vero e proprio simbolo soprattutto per ciò che rappresentano. Capolavori della natura in grado di regalare emozioni intense e scenari da cartolina.

Avete mai pensato a come sarebbe poter dormire circondati da tanta bellezza? La Norvegia è nota anche per i suoi alloggi stravaganti e forse, un giorno, sarà possibile alloggiare immersi in questi paesaggi così unici da mozzare il fiato.

Uno studio di architettura turco, Hayri Atak, ha progettato un boutique hotel che sporge da una parete di roccia del fiordo Lysefjord, a strapiombo sul mare.

Completamente sospeso nel vuoto nel Preikestolen, è una delle attrazioni più visitate in Norvegia: una falesia dall’altezza di 600 metri che sovrasta l’incredibile Fiordo della Luce Lysefjord. Il suo nome, che letteralmente significa il “pulpito”, deriva dalla sommità che si protende nel vuoto.

La struttura alberghiera di lusso, costituita da nove camere e un salone, verrebbe costruita all’interno della roccia, come se fosse un’estensione naturale. L’ingresso, sito nella terrazza panoramica superiore, fa accedere ai tre piani inferiori, tutti dotati di balconi con vista sul fiordo. Qui si trovano le stanze per gli ospiti.

La peculiarità dell’hotel, però, si trova al quarto piano: una piscina con pareti e fondale trasparenti che si staglia nel vuoto. Un luogo perfetto per rilassarsi ed una soluzione architettonica alquanto visionaria, dedicata a tutti coloro che amano l’adrenalina, per una nuotata che fa venire i brividi (non per il freddo). Sconsigliata a chi soffre di vertigini.

L’idea è nata proprio dal volere offrire una vista mozzafiato a chi deciderà di soggiornare in questo spettacolare hotel, se un giorno la costruzione dovesse essere approvata. Inoltre, per tutti gli amanti del cinema, sapevate che la scogliera dove si vorrebbe costruire la struttura, è stata utilizzata come location di una scena del film “Mission Impossible – Fallout” con Tom Cruise?

Alzi la mano a chi non piacerebbe trascorrere un week-end insolito in un hotel simile? Noi prepariamo la valigia, nell’attesa di partire!