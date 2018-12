In Norvegia puoi affittare un’isola con vista sull’aurora boreale

editato in: da

Volete regalarvi una vacanza solitaria, ma per davvero? Giorni di totale privacy, lontani dal mondo e da ogni influenza esterna? Il posto giusto in cui andare è la Norvegia, ma non la Norvegia dei luoghi più noti e turistici.

Stiamo parlando dell’isola di Fordypningsrommet. Un’isola in cui non esistono negozi, non ci sono macchine e quasi non ci sono neppure le persone. Per raggiungerla, bisogna farsi un’ora di navigazione partendo da un’isola vicina. Ma, una volta arrivati, il panorama è straordinario. C’è solo un pugno di casette, tutte da affittare. E, soprattutto, ci sono i colori dell’aurora boreale.

Sono nove, le casette di Fordypningsrommet, e hanno tutte una funzione: c’è quella in cui dormire, ci sono il bagno, la cucina, la sauna. A volerle è stato il musicista e compositore Håvard Lund, che ha trasformato l’isola in un luogo paradisiaco, in cui dedicarsi allo studio, al lavoro o semplicemente rilassarsi godendosi un panorama di pura pace. In tutto, qui possono dormire 10 persone. Quindici se ci si stringe.

Premiato per il suo valore architettonico, questo resort che non è un resort è speciale però soprattutto per un motivo: il suo panorama. Ci sono le Isole Lofoten sulla destra, uno sterminato orizzonte sulla sinistra. E sedendosi dinnanzi alla vetrata panoramica, con un bicchiere di vino dalle mani, si può vivere un’esperienza che dimenticare sarà impossibile.

Ovviamente, il luogo deve essere rispettato: qui ci si sposta a piedi, si è invitati ad utilizzare l’acqua con parsimonia (quella potabile proviene dal mare ed è desalinizzata), e il cibo lo si trova in casa. E se da luglio e agosto si possono affittare i singoli letti, nei restanti mesi dell’anno si devono prendere tutte le case. Così, la pace è garantita sul serio.

Come raggiungere Fordypningsrommet? C’è solo un mezzo: la fast boat. La si può prendere da Bodø, Våg på Sandhornøy o da Inndyr, prenotandola online. La fermata è la Sørvær (Sørvær Hurtigbåtkai). E, che si decida di trascorrervi un paio di notti o un’intera settimana, da quest’angolo di Norvegia si tornerà cambiati. Nel profondo.