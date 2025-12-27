Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Franck Fife-Getty Images Camera con tetto fatto di blocchi di sale nell'hotel Palacio de Sal

Avete mai pensato di poter dormire all’interno di una struttura realizzata interamente con il sale? Sembra fantascienza, ma è realtà: esiste un hotel costruito con 1 milione di blocchi di sale, con ben 16 camere da letto e una superficie di 4.500 metri quadrati. Pavimenti, pareti, soffitti, tavoli, sedie, letti, una piscina di acqua salata e un campo da golf a nove buche…tutto fatto di sale!

Questo posto incredibile, che si è aggiudicato il riconoscimento Guinness World Records nel 2007, si trova in Bolivia, immerso in uno dei paesaggi più suggestivi del mondo: Salar de Uyuni.

L’hotel di sale più grande del mondo

Il territorio in cui è immerso l’hotel di sale più grande del mondo ha lo stesso colore del Pantone 2026: il Cloud Dancer. Una distesa dai colori candidi che non sembra possa esistere nella realtà: si tratta del Salar de Uyuni, il più grande deserto di sale del mondo (10.000 chilometri quadrati) situato nella parte sud ovest della Bolivia, sull’altopiano andino a un’altitudine di 3.656 metri.

iStock

Un luogo che si perde nell’orizzonte, la cui creazione è legata a una leggenda d’amore e tradimenti: secondo il popolo degli Aymara, i giganti Tunupa e Cuzco si unirono in matrimonio, ma la loro relazione fu minata dall’incursione di Cosuña. Il tradimento destabilizzò Tunupa che, disperata, pianse talmente tante lacrime da farle arrivare fino alla Terra, formando l’immensa distesa di sale che oggi possiamo ammirare in tutto il suo splendore.

Proprio in questa atmosfera surreale sospesa tra meraviglia e leggenda, sorge il Palacio de Sal, il più grande hotel realizzato in sale. Costruito con circa un milione di blocchi da 35 cm per un peso totale di 10.000 tonnellate, era stato costruito originariamente negli Anni ’90, mentre l’attuale struttura è stata realizzata nel 2007.

Come è possibile costruire un hotel interamente in sale? I blocchi sono stati fusi insieme da una miscela di acqua e sale, che forma una sostanza simile al cemento.

Franck Fife-Getty Images

Notti di sale ed esperienze uniche

Nelle stanze (riscaldate, visto che le temperature qui possono raggiungere i -12 °C) e in tutti gli altri ambienti (42 in tutto) del Palacio de Sal, si possono vedere chiaramente i blocchi di sale che compongono l’intera struttura.

L’hotel offre ai propri ospiti Wi-Fi gratuito e diversi servizi, tra i quali una sauna, una stanza del vapore, una piscina di acqua salata, una boutique e un mirador da cui ammirare l’immensità dei cieli stellati nelle notti più terse e le mille sfumature di colori che assume il paesaggio nelle varie ore del giorno, dall’alba al tramonto.

Non solo i muri, ma anche alcuni arredi e le sculture presenti negli ambienti sono state realizzate interamente in sale. Per scoprire la cultura di questo speciale territorio dell’America Latina, inoltre, si trova anche lo Showroom – Living Folklore, in cui ammirare i costumi tradizionali delle danze più importanti della Bolivia (che si possono anche provare!). A deliziare il palato c’è anche un ristorante con specialità del territorio e piatti base di carne di lama e il pollo al sale.

Attenzione però, se soggiornate in questa struttura c’è un divieto stringente (apparentemente bizzarro): non si possono leccare le pareti. Il motivo? Si vuole evitare di compromettere l’integrità della struttura.