Cloud Dancer è il colore Pantone 2026 e queste meraviglie del mondo lo rappresentano

Il nuovo colore Pantone 2026, Cloud Dancer, richiama un bianco morbido e impalpabile: una sfumatura sospesa, quasi polverosa, che evoca calma, leggerezza e purezza. Secondo Lee Eisman, direttore esecutivo di Pantone, è «una sofisticata sfumatura di bianco, una boccata d’aria fresca intrisa di serenità», capace di esprimere il desiderio di appagamento, armonia e pace. Non si tratta di un bianco netto, ma di una tonalità naturale che esiste già in natura e che caratterizza alcuni degli scenari più sorprendenti del pianeta...e noi vi presentiamo alcuni luoghi incredibili che lo rappresentano pienamente. Il primo di questi luoghi è sicuramente il deserto del White Sands National Park in Nuovo Messico: un angolo surreale dove distese di sabbia bianca brillano come neve sotto il sole tropicale. Il loro candore quasi sospeso nel tempo richiama il Cloud Dancer, un bianco puro ma mai accecante, capace di trasformare il paesaggio in un set cinematografico naturale.