In questo hotel, immerso nel deserto, puoi dormire tra le stelle

Fonte: Getty Images Il cielo stellato nel deserto del Tengger

Chiudete gli occhi e provate a immaginare una distesa sconfinata di sabbia dorata che si perde all’orizzonte. Brilla al sole di giorno e sfavilla di sera, quando le stelle fanno capolino nel cielo illuminando di meraviglia le notti più buie di sempre.

Ora aprite gli occhi perché quel sogno che vi abbiamo descritto è realtà nei pressi di Zhongwei, nella regione autonoma di Ningxia Hui. Proprio qui, infatti, è stato costruito un hotel immerso nel vicino deserto del Tengger, proprio lì dove si aprono scenari selvaggi e solitari.

Sempre qui, in questa distesa di infinita bellezza, è possibile dormire tra stelle circondate da pianeti e immerse in un cielo di sabbia dorata. Noi non abbiamo dubbi: il Desert Star Hotel è l’alloggio più suggestivo del mondo, dove vivere un’esperienza da sogno.

Un’esperienza sfavillante nel deserto del Tengger

Il nostro viaggio di oggi ci spinge a raggiungere e a esplorare territori lontani e bellissimi, quelli che caratterizzano il deserto del Tengger.

Situato nella Cina centro settentrionale, sull’Alashan Plain, questo è uno dei deserti più grandi del Paese per estensione, il quarto in particolare. Circondato dalla catena montuosa del Qilian Shan da una parte, e confinante con il deserto del Gobi dall’altra, la distesa del Tengger è incorniciata a sud e a est dalla Grande Muraglia cinese.

I motivi per raggiungere questa distesa desertica, che si snoda per oltre 40000 chilometri quadrati, sono tanti. A partire da quei paesaggi sconfinati e meravigliosi che si perdono a vista d’occhio e che sono così belli da non sembrare reali.

Ma arrivare fin qui vuol dire anche darsi l’opportunità di dormire all’interno di quello che è, con tutta probabilità, uno degli hotel più belli del mondo: il Desert Star Hotel.

Fonte: Getty Images

Il resort stellare nel deserto

Situata nel cuore del deserto, questa struttura ricettiva è dotata di stanze, tende e case di legno, alloggi straordinari che permettono di dormire nel cuore del deserto. Non mancano neanche punti di osservazione e teatri all’aperto dove vivere notti mozzafiato illuminate solo dalla Luna e dalle stelle.

Il territorio di Ningxia è considerato uno dei luoghi migliori da raggiungere per ammirare le stelle, per via dei cieli sereni, del clima secco e per il poco inquinamento luminoso. Il deserto, che si trova lontano chilometri dai centri abitati, garantisce notti buie e scure. È proprio dopo il crepuscolo che il compito di illuminare il cielo è la terra è affidato alle stelle.

Ed è sempre qui che è stato costruito un hotel eccezionale, che non solo imita le stelle e i pianeti con i suoi edifici straordinari, le sculture iconiche e i dettagli magici, ma permette alle persone di vivere un’esperienza sensazionale a contatto diretto con le luci notturne.

Gli alloggi, come abbiamo anticipato, sono tanti e diversi, e tutti soddisfano le esigenze dei viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Alcune camere, poi, sono dotate di ampie vetrate che affacciano direttamente sulla sabbia dorata, garantendo così una visione spettacolare sul deserto, a ogni ora del giorno e della notte.

Gli interni, così come gli esterni, si ispirano in tutto e per tutto al paesaggio. Il design, infatti, richiama elementi del deserto e del cielo stellato.

Bellissima di giorno, l’esperienza nel Desert Star Hotel diventa magica di notte, quando le luci vengono spente e tutto viene illuminato solo ed esclusivamente dalle stelle e dalla Luna. È questo il momento perfetto per raggiungere il teatro all’aperto della struttura e vivere un’esperienza suggestiva sotto il cielo stellato.