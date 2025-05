Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Ci sono luoghi che fanno battere il cuore anche a distanza di secoli dalla loro creazione. Tra questi ci sono le Grotte di Longmen, un sito archeologico speciale diventato un luogo di culto e preghiera. Qui silenzio e fede vanno a braccetto, unendosi alla natura che rende la porta del drago ancora più unica. La roccia smette di essere solo materia e diventa messaggera.

Scoprire le Grotte di Longmen

In Cina esistono posti ricchi di mistero e spiritualità, ma uno brilla tra tutti: si tratta delle Grotte di Longmen, conosciute anche con il soprannome di “porta del drago”. Questo luogo, fatto di pietra e poesia, si trova a dodici chilometri da Louyang, nella provincia di Henan, e fa schiudere davanti agli occhi un paesaggio che sembra sospeso e lascia tutti a bocca aperta. Il varco naturale ha affascinato letterati, pellegrini e sognatori fin dai tempi antichi e ancora oggi ha un grande appeal.

Annoverate tra le meraviglie scolpite della Cina, insieme ai complessi Mogao e Yungan, hanno la capacità di lasciare sopraffatto chiunque le visiti. Reverenza e stupore sono le emozioni più comuni nell’osservare il chilometro di pareti rocciose in cui si snodano oltre 2345 tra grotte e nicchie, in cui sono custodite 10.000 statue di Buddha e dei suoi discepoli. A tutto ciò si aggiungono migliaia di iscrizioni che narrano di fede, arte e scienza.

Il sito ha richiesto oltre quattro secoli di lavoro per poter essere realizzato e ha coinvolto sei dinastie, oltre ad infinite generazioni di artisti e devoti. Un vero e proprio capolavoro che ha reso le Grotte di Longmen un museo a cielo aperto in cui maestria scultorea e spiritualità vanno a braccetto. I viaggiatori hanno l’opportunità di viaggiare tra le diverse epoche più floride della cultura cinese.

Non possiamo definirlo semplicemente un sito archeologico, è un luogo in cui natura e opera umana danzano all’unisono. La bellezza di queste grotte è universale e senza tempo, tanto che dal 2000 sono state riconosciute come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Grotta centrale di Binyang

Tra le prime attrattive da non perdere c’è la Grotta centrale di Binyang, un gioiello appartenente alla dinastia Wei settentrionale. La figura principale è il Buddha Sakyamuni, raffigurato con tratti solenni e uno sguardo che sembra custodire il segreto della compassione universale. Accompagnano la statua due leoni di pietra che vegliano fieramente ai suoi piedi, mentre discepoli e Bodhisattva sono disposti ai lati. A questo punto non resta che alzare gli occhi: sul soffitto le figure di Apsaras fluttuano in un eterno volo di grazia e mistero.

Tempio di Fengxian

Proseguendo la passeggiata si incrocia il tempio di Fengxian. La grotta più grande del sito è stata realizzata durante la dinastia Tang. Possiamo dire con certezza che qui la grandezza dell’arte scultorea ha raggiunto il suo apice con il Buddha Losana, alto oltre 17 metri. La statua lo mostra seduto sereno su un trono di loto, con un sorriso delicato e rassicurante sul volto. Il luogo ha attirato tantissimi visitatori tra cui l’imperatrice Wu Zetian, che ha preso parte a cerimonie solenni quali la presentazione della luce, un rito che celebrava la compassione di Buddha.

Grotta di Guyang

Non la più grande ma la più antica e densamente ricca di significato: la grotta di Guyang è uno scrigno di arte e custodisce al suo interno centinaia di statue con nomi di devoti incisi dagli artigiani.

Dove si trovano e come raggiungere le Grotte di Longmen

Le Grotte di Longmen si trovano poco distanti dalla città di Luoyang, circa 12 chilometri di tragitto. Il luogo simbolo della regione di Henan in Cina sorge lungo le scogliere calcaree che costeggiano il fiume Yi e rappresentano uno dei siti di arte buddhista più rilevanti in Cina. Per raggiungerle dall’Italia servirà volare verso Pechino, Shanghai o Xi’an, e da lì prendere un volo interno o un treno ad alta velocità per Luoyang. A quel punto tramite treno in breve distanza si raggiungerà il sito, oppure è possibile utilizzare un autobus. Esistono anche tour di gruppo che conducono sul posto e raccontano il luogo con maggiori dettagli.