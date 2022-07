Le grotte di Vatnajokull

Se state cercando un posto incredibile, mozzafiato e stupendo per un viaggio, le grotte di ghiaccio islandesi sono quello che fa per voi. Dovete prendere un aereo e volare in direzione Vatnajökull, una cappa di ghiaccio situata nell'Islanda sudorientale, luogo magico per escursioni sotto lo zero, sfidando una natura maestosa e dai colori brillanti.