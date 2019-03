Hai sempre pensato che per vedere un'opera d'arte, l'unica possibilità fosse il museo? Sbagliato. Ci sono sculture realizzate in luoghi davvero insoliti , dal deserto alle piste da sci. Sculture che spuntano dal lago, che paiono cadute sopra un tetto. E vederle, in posti che con l'arte sembrano non c'entrare, è un'incredibile esperienza.