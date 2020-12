Luoghi da favola in Italia, per tornare un po’ bambini

L'Italia è un Paese che conserva in ogni suo angolo decine e decine di meraviglie. Luoghi che fanno innamorare chiunque vi ci metta piede e che restano impressi nell'anima. Tuttavia, ci sono posti in cui sembra di tornare bambini. E per questo motivo oggi vogliamo portarvi in viaggio nei luoghi da favola del nostro Paese, alcuni legati a cartoni animati, film e racconti, altri in cui l'atmosfera è davvero surreale.