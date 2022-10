Sembrano finti, invece sono realtà: gli edifici più strani al mondo

In giro per il mondo ci sono diversi edifici bizzarri , così tanto particolari che qualcuno potrebbe pensare che sono addirittura finti. Ma la realtà dei fatti è ben diversa: questi palazzi esistono davvero e sono in grado di regalarci un sorriso ma anche di farci rimanere sbalorditi. Tra quelli da visitare almeno una volta nella vita c'è sicuramente la Casa Danzante di Praga (in foto), conosciuta anche come “Ginger e Fred” in onore dei ballerini Fred Astaire e Ginger Rogers. La facciata, infatti, evoca due figure danzanti.