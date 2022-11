Al mondo esistono anche i deserti freddi: i più straordinari

A livello generale si pensa che i deserti siano posti estremamente caldi. Tuttavia, ne esistono alcuni che possono essere eccezionalmente freddi. Uno di questi è il Deserto di Namib (in foto) situato nell'Africa del sud. Arido da oltre 80 milioni di anni, è uno dei deserti più antichi del mondo, anche conosciuto per le sue temperature fredde causate dalla corrente del Benguela. Ma nono solo: è noto anche per i suoi forti venti che portano a incredibili tempeste di sabbia.