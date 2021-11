Puoi dormire in una suite fatta di neve tra i boschi delle Alpi

Ci sono esperienze pensate per lasciare il segno e per caratterizzare in maniera univoca i nostri viaggi, che non guardano più solo alla destinazione ma a tutte le avventure che possiamo vivere durante la nostra permanenza in un luogo. È il caso degli alloggi, sempre più straordinari, suggestivi, magici e sensoriali.

Immaginate, per esempio, di poter dormire all’interno di una calda e confortevole suite ad alta quota, che vi ripari dal freddo circostante, e al contempo sia in grado di offrirvi un panorama incredibile sui boschi circostanti abitati da scoiattoli e dolci cerbiatti. Ora immaginate quella stessa suite fatta di pareti di neve, tetto di neve, pavimento di neve e, ovviamente, arredamento di neve.

E no, non si tratta di un sogno a occhi aperti, ma di una realtà tutta da vivere, perché la suite della neve esiste, ed è bellissima. E per dormire al suo interno non dovrete volare in chissà quale parte del mondo, perché lo Snow Chalet, questo il suo nome, si trova in Italia e più precisamente a Livigno.

Nata da un’idea dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort****S, per perpetuare la tradizione della scultura del ghiaccio tanto cara al territorio, questa stanza di lusso ogni anno viene costruita all’interno dello spazio della struttura ricettiva per offrire agli ospiti un’esperienza incredibile, total white e total snow. La suite di neve è situata a un’altezza di 1816 metri e offre una vista straordinaria sul biancore dei paesaggi alpini.

Lo Snow Chalet è interamente realizzato di neve, in ogni suo dettaglio. Anche il letto e fatto di neve, anche se su questo è stato adagiato un sacco a pelo termico per permettere agli ospiti di dormire al caldo, nonostante le temperature sotto zero.

Gli ospiti sono invitati a immergersi, e non solo in senso figurato, all’interno degli splendidi paesaggi circostanti già innevati che potranno osservare dalle finestre delle suite. Alloggiando nello chalet, inoltre, sarà possibile usufruire di tutti i servizi della struttura ricettiva come cene a lume di candela, momenti di relax nella Spa dell’hotel e un tuffo nella piscina panoramica della struttura.

La suite sarà prenotabile dal 18 dicembre a partire da 590 euro a coppia per notte. Intanto l’artista artista livignasca Vania Cusini è all’opera per scolpire e costruire la stanza di neve che ospiterà cittadini e viaggiatori fino al 20 marzo. Con l’arrivo della primavera, infatti, lo chalet si scioglierà come neve al sole.