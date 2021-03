Il più grande labirinto di neve al mondo è ora in formato XXL

editato in: da

Un po’ come quello di Alice, che si snoda all’infinito, così è questo giardino, anche se lui ha un inizio e una fine, e anche delle uscite facilitate. Stiamo parlando del labirinto di neve più suggestivo e affascinante del mondo, nonché il più grande.

Ci troviamo in Canada, nella provincia di Manitoba, è qui che esiste questo grandissimo giardino di ghiaccio che nel 2019 si è guadagnato un posto di diritto nel Guinness World Records.

Con i suoi 2800 metri quadrati, come potrebbe essere altrimenti? Il labirinto di neve St. Adolphe è caratterizzato da pareti alte quasi due metri che suddividono un percorso immenso che mette a dura prova l’orientamento dei coraggiosi che decidono di entrare. La sfida, per raggiungere l’uscita, infatti, può durare anche un paio d’ore.

Nessuno soffrirà il freddo, o almeno, non più di tanto. Lungo il percorso, infatti, sono state installate diverse panchine con piccoli falò per riscaldarsi. Tra le strade, inoltre, sono presenti diverse sculture di ghiaccio da ammirare e fotografare.

Il record da Guinness del labirinto di Saint Adolphe è stato battuto dalla stessa attrazione canadese che ha deciso di ampliare il labirinto del 91% per assicurare l’accesso ai visitatori in questo periodo storico e garantire nel contempo una distanza sociale naturale.

Costruire il labirinto non è stato certo un gioco da ragazzi, ci sono volute sei settimane e più di 300 camion per trasportare tutto il materiale nell’area. Ma la fatica del lavoro è stata ampiamente ripagata da questo spettacolo glaciale che riesce a sopravvivere nonostante l’emergenza sanitaria in corso.

Il progetto è nato da un’idea di Clint e Angie Mass, due contadini del posto che subiscono da sempre il fascino dei giardini incantati. Già diversi anni fa, infatti, avevano inventato un labirinto di mais, seguito poi da questo di neve che, nel 2019, si è aggiudicato il primato del più grande del mondo.

Con l’avvento della pandemia, i due proprietari, hanno deciso di non chiudere il loro gigantesco labirinto e, anzi, rinnovarlo in formato XXL per garantire ai visitatori un distanziamento sociale naturale al suo interno. Così il labirinto di neve ha battuto il suo stesso primato, siamo certi quindi, che a breve arriverà la nuova certificazione. C’è qualcuno che ha il coraggio di entrare?