Puoi dormire tra cielo e terra nella suite più alta d’Europa

Chiudete gli occhi e immaginate di risvegliarvi lì, sulle alture più incredibili d’Europa, su quella montagna mistica, suggestiva e leggendaria che sembra segnare il confine tra cielo e terra, e che apre una finestra immensa sugli scenari innevati più straordinari del mondo intero. Ora apriteli: il sogno diventa realtà.

In occasione dell’apertura della stagione sciistica dell’anno, infatti, viaggiatori e avventurieri avranno la possibilità di dormire all’interno della suite più alta d’Europa. Situato sul Monte Bianco, a un’altezza di 3500 metri, l’alloggio si prepara ad accogliere quelli che saranno i primi sciatori della stagione grazie all’opportunità creata da Airbnb.

Per un evento così straordinario, non poteva che esserci un host altrettanto incredibile. Ad accogliere i fortunati viaggiatori che potranno dormire in questo eden terrestre ci sarà la campionessa del mondo di sci Federica Brignone. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta e come prenotare questa magnifica e inedita esperienza.

Nata con l’obiettivo di celebrare l’avvio della nuova stagione sciistica, dopo una serie di intermittenze dovute all’emergenza sanitaria, la collaborazione tra Skyway Montebianco, Courmayeur Mont e Airbnb, ha dato vita a un’esperienza unica e fuori dall’ordinario.

I due sciatori che riusciranno a prenotare la Suite Skyway Monte Bianco, raggiungibile unicamente grazie alla funivia con vista a 360 gradi che collega Courmayeur alla futuristica stazione di Punta Helbronner, saranno i primi a scendere dalle piste di Courmayeur vivendo quest’avventura in completa solitudine.

Ma l’esperienza non si limita a questo perché all’interno dell’alloggio suggestivo, i due fortunati sciatori potranno godere della vista più straordinaria di sempre. La suite Skyway Monte Bianco, infatti, è caratterizzata da una spettacolare terrazza circolare dalla quale è possibile ammirare il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso e il Grand Combin.

Davanti alla vetrata di quasi 50 metri quadrati che incornicia il panorama circostante, gli ospiti potranno rilassarsi, rigenerarsi e riposarsi dopo la prima intensa giornata dell’anno sulle piste che cadrà il 27 novembre. Attenzione però, perché questa avventura è riservata esclusivamente a soli due sciatori.

Le prenotazioni apriranno alle ore 10.00 di mercoledì 23 novembre sulla piattaforma Airbnb. I fortunati che riusciranno ad aggiudicarsi l’esperienza avranno uno skipass giornaliero per gli impianti di risalita di Courmayeur Funivie, una cena all’interno del ristorante della stazione della funivia di Punta Helbronner e un pernottamento nella suite con vista panoramica sul Monte Bianco.