Non è un posto molto conosciuto ma vanta un primato: è il deserto più caldo della Terra. Stiamo parlando di Dasht-e Lut, il luogo in cui ogni granello di sabbia potrebbe raccontare storie di fuoco e silenzio. Non si tratta di un’esagerazione, il luogo incredibile in Iran è una sorta di inferno a cielo aperto, una distesa spietata che sa però affascinare e incantare. Non si trovano ombra, acqua o rifugi naturali ma è presente la natura più cruda e primordiale.

Cosa significa il nome Dasht-e Lut

Il nome Dasht-e Lut, in farsi, significa “deserto vuoto”. E non è solo un modo di dire: questa sterminata area dell’Iran sud-orientale è priva di acqua, vegetazione e quasi di vita. Ma è proprio in questo vuoto che si sprigiona la sua forza brutale e magnetica.

Questa meraviglia è un vero e proprio laboratorio naturale che permette di studiare i cambiamenti climatici, un regno di sabbia e pietra che si trasforma e ogni giorno è diverso dall’alto grazie alle correnti di aria che soffiano forti in determinati periodi dell’anno.

Dash-e Lut, il deserto più caldo al mondo

Dasht-e Lut è il deserto più caldo del pianeta e si trova in Iran. Le temperature sono eccessive, basti pensare che durante l’estate si sfiorano i 70 gradi. Non parliamo solo di aria calda, qui è il suolo stesso a “bruciare” sotto il sole impietoso. La NASA ha rilevato più volte picchi termici da capogiro eppure, nonostante di giorno il caldo sia infernale, nella notte le temperature scendono vertiginosamente addirittura sotto lo zero. Il risultato? Un’escursione termica tanto incredibile quanto spettacolare.

Non è solo il caldo a rendere speciale questo luogo; da giugno ad ottobre i venti si fanno intensi e attraverso le raffiche si modellano nuovi paesaggi dando vita a lastre e canaloni profondi chiamati “kalouts”. Ovviamente non possono mancare le dune che regalano un mood lunare, quasi alieno. Non a caso è stato inserito tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Visitarlo non è una cosa per tutti, il clima è davvero impegnativo però la sensazione di essere su un alto pianeta incanta molti turisti coraggiosi che ogni anno scelgono di visitarlo.

Dove si trova il deserto Dasht-e Lut e come raggiungerlo

Il deserto Dasht-e Lut si trova nella parte sudorientale dell’Iran e tocca le province di Kerman, Sistan e Baluchestan. Il punto migliore per iniziare la sua esplorazione è da Kerman, una città che sa sorprendere per molti aspetti. Tra bazar antichi, giardini lussureggianti e un’architettura desertica dà modo di partire per questo viaggio straordinario.

Lasciandosi alle spalle Kerman ci si dirige verso il villaggio di Shadad, accesso ufficiale al Lut. Bastano poco più di due ore d’auto per iniziare a vivere la magia con una strada che si assottiglia sempre più fino a perdersi tra le dune di sabbia. Per proseguire servirà tenere la direzione Afghanistan ma suggeriamo di evitare di muoversi in solitaria; meglio farsi accompagnare da una guida esperta su un veicolo 4×4 potente.