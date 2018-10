In Cina c’è un Buddha gigantesco nascosto in mezzo alla foresta

editato in: da

In Cina, nascosto tra la fitta foresta, c’è un Buddha gigantesco. È il Buddha di Leshan, la più grande statua di pietra di Buddha al mondo.

L’enorme statua è scolpita direttamente nella roccia. È talmente grande che le sue spalle sono larghe 28 metri, le dita sono lunghe 8,3 metri, le orecchie 7 metri e sull’unghia più piccola dei piedi ci sta comodamente una persona seduta.

In Cina si dice che “la montagna è un Buddha e il Buddha è una montagna”, in quanto la catena montuosa in cui la statua si trova ha una vaga somiglianza con la forme di un Buddha dormiente e la statua gigante al centro.

Il luogo in cui sorge, infatti, è incredibilmente affascinante: è posta di fronte al Monte Emei, nella provincia di Sichuan, con i tre fiumi Minjiang, Dadu e Qingyi che scorrono ai suoi piedi.

La statua è alta 71 metri e appresenta un Buddha Maitreya in posizione seduta, con le mani appoggiate sulle ginocchia.

La sua costruzione risale all’anno 713, durante la dinastia Tang, e fu ultimato più di novant’anni dopo. Fu un monaco di nome Hai Tong ad avere l’idea della sua costruzione. Poiché le acque dei tre fiumi causavano numerosi incidenti tra le barche, il popolo attribuiva questi disastri alla presenza di uno spirito. Quindi Hai Tong decise di scolpire una statua nei pressi del fiume, pensando che il Buddha potesse controllarlo. Inoltre, le pietre che sarebbero cadute durante le incisioni avrebbero diminuito la forza dell’acqua.

Il fascino del Buddha non dipende soltanto dalla dimensione, ma anche nella maestria architettonica con cui è stato scolpito, a partire dal sistema di drenaggio. Questo sistema è formato da canali nascosti, distribuiti sulla testa e sulle braccia, dietro le orecchie e nei vestiti e aiuta a far uscire l’acqua piovana e a mantenere la statua asciutta al suo interno garantendone la conservazione.

Sono migliaia i visitatori che si recano dal Buddha di Leshan ogni giorno. Specie in occasione dell’anniversario di Confucio che cade il 28 settembre, quando si contano all’incirca 50mila visitatori al giorno. Dal 1996 il Buddha di Leshan è entrato a far parte della lista dei Patrimoni dell’Unesco.