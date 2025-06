Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L’Europa è piena di fortezze, ma una su tutte spicca per la sua unicità: si tratta del castello di Moszna, un edificio straordinario con 99 torri e 365 stanze. Sì, una per ogni giorno dell’anno. La costruzione polacca sembra uscita dalle pagine di un romanzo fantasy, eppure è reale, e rappresenta uno dei gioielli architettonici del nostro continente. Oltre alla sua indiscussa bellezza, sa raccontare storie antiche, leggende ed è avvolto da un alone di mistero.

Il castello di Moszna con 365 stanze

Di castelli meravigliosi in Europa ne abbiamo, ma quello di Moszna sorprende per l’architettura che rompe le regole mixando tre stili diversi. Barocco, neogotico e neorinascimentale si fondono e il risultato lascia a bocca aperta. La costruzione inizia la sua storia nel XIV secolo, quando si narra fosse un monastero abitato dai cavalieri del tempio di Salomone; questa ipotesi è ad oggi considerata una leggenda e contribuisce al fascino misterioso che avvolge il luogo. Il primo vero proprietario documentato fu la famiglia Von Skall, che nel 1679 gettò le fondamenta del castello come lo conosciamo oggi.

Ma fu solo con l’arrivo di Franz Hubert von Tiele-Winckler, nel XIX secolo, che la struttura raggiunse il suo massimo splendore. Hubert, ricco industriale e visionario, investì ingenti somme per restaurare e ampliare il castello, aggiungendo torri in stile gotico vittoriano, giardini all’inglese e un’ala neorinascimentale, creata per accogliere degnamente l’Imperatore Guglielmo II, ospite frequente della tenuta.

Come spesso accade con i grandi palazzi nobiliari, anche Moszna ha vissuto glorie e declino. Un incendio devastante cancellò parte delle opere di Franz Hubert, ma lui non si arrese: ricostruì, ampliò e trasformò il castello in una residenza da sogno. Purtroppo, la sua eredità fu compromessa dall’incapacità del figlio di gestire il patrimonio familiare, lasciando la proprietà vulnerabile alle razzie dell’Armata Rossa durante la Seconda guerra mondiale.

Nonostante tutto, oggi è stato in gran parte restaurato e conserva il suo fascino originario. Oggi non è un semplice luogo turistico; una sezione è stata trasformata in hotel di charme per permettere ai visitatori di sentirsi principi o principesse almeno per una notte. Le stanze conservano lo stile regale, tra mobili antichi, saloni affrescati e viste mozzafiato sul parco.

Attorno, un giardino rigoglioso di azalee, rododendri e querce secolari rende il soggiorno ancora più suggestivo. Il parco di Moszna si sviluppa attorno all’edificio e anch’esso sembra uscito da una fiaba, forse anche grazie al verde curato e alla presenza di uno stagno. Il castello si vede all’orizzonte mentre il parco lo abbraccia. Fontane, sentieri nascosti e scorci che sembrano dipinti guidano fino all’Aleja Lipowa, il Viale dei Tigli: un sentiero monumentale incorniciato da querce secolari, alcune delle quali sopravvivono da oltre trecento anni.

Dove si trova il Castello di Moszna

Il Castello di Moszna sorge nell’Alta Slesia, ovvero la zona sud-occidentale della Polonia. La città più vicina? Opole, a circa 30 chilometri, o Katowice a un’ora di auto. Per raggiungerla l’opzione migliore è utilizzare una macchina a noleggio ma sono presenti alcuni autobus che collegano il sito turistico. Chi è allenato o vuole godersi la natura tipica di questa regione della Polonia potrebbe valutare un noleggio bici: esiste infatti una ciclabile di circa 36 chilometri che parte da Opole e passando per i boschi conduce proprio all’antico palazzo.