The Legend of Ochi: un viaggio tra i paesaggi selvaggi dei Carpazi

Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location del film The Legend of Ochi

The Legend of Ochi è un film fantasy d’avventura che suscita un senso di meraviglia negli spettatori di tutte le età. Scritto e diretto da Isaiah Saxon, al suo primo lungometraggio, è interpretato da Helena Zengel, Finn Wolfhard, Emily Watson e Willem Dafoe. Racconta una storia magica ambientata in un remoto villaggio del nord. Una timida ragazza di campagna scappa di casa e incontra una sfuggente specie animale conosciuta come Ochi. In breve tempo impara a conoscere queste creature pelose temute dalla gente del posto e instaura una tenera amicizia con un cucciolo ferito con cui vivrà un’avventura nuova e coinvolgente.

Nonostante sia ambientato in un mondo immaginario, The Legend of Ochi è stato girato in luoghi reali. Tra le location più suggestive va menzionata sicuramente la Romania con paesaggi naturali mozzafiato che hanno contribuito a creare l’atmosfera fiabesca e misteriosa del film.

Dove è stato girato

Le riprese sono state effettuate tra novembre e dicembre 2021, sfruttando la luce naturale e privilegiando l’uso di effetti pratici come pupazzi animatronici e matte painting, in contrasto con la CGI di cui spesso si fa un uso eccessivo. Questa scelta ha conferito al film un aspetto più artigianale, richiamando l’estetica dei fantasy degli anni ’80. Il direttore della fotografia Evan Prosofsky ha utilizzato obiettivi vintage Baltar degli anni ’30 per ottenere un look pittorico e onirico.

La Romania è un’affascinante miscela di storia e natura e offre castelli medievali, montagne mozzafiato e incantevoli villaggi. La vivace Bucarest o la tranquillità del Delta del Danubio caratterizzano un paese che ha fatto da sfondo al viaggio mozzafiato intrapreso coraggiosamente dalla protagonista Yuri nel film. Tuttavia molti dei paesaggi sono luoghi accessibili ai turisti, ma alcuni no.

Una scena del film The Legend of Ochi

Transilvania

La Transilvania è stata utilizzata come location per diverse scene di The Legend of Ochi. All’inizio dell’avventura di Yuri, la gente del posto e i viaggiatori potrebbero riconoscere sullo sfondo la famosa Strada Transfăgărășan, considerata senza dubbio una delle strade più panoramiche al mondo. Le riprese in Transilvania sono state effettuate principalmente per le scene di sfondo e gli esterni. La natura rigogliosa della regione e la sua leggera malinconia si adattano perfettamente alla trama del film. I produttori hanno scelto la Transilvania anche per la sua accogliente cultura creativa. I visitatori dovrebbero assolutamente attraversarla per ammirare i Monti Carpazi e le altre location di The Legend of Ochi.

Apuseni Mountains

Le Apuseni Moutains sono state utilizzate per le scene che mostrano il primo viaggio di Yuri nella natura selvaggia. Le fitte foreste e il terreno accidentato hanno reso l’avventura autentica ed emozionante. L’area intorno a queste montagne è stata utilizzata per le scene in cui Yuri si avventura con il suo nuovo amico Ochi. Mentre si addentra nella natura selvaggia, si possono ammirare alcuni dei migliori panorami sui Monti Apuseni e sulla foresta circostante.

Queste montagne, situate nella parte occidentale della Transilvania, sono considerate una meta turistica estiva ideale. La natura apparentemente incontaminata è rinfrescante e ci sono campi rigogliosi, foreste rigogliose e persino oltre 400 grotte. Dato che la terra immaginaria da cui proviene Yuri è piuttosto montuosa, questa catena montuosa rumena si è rivelata un’ottima location per le riprese. Il terreno accidentato delle montagne contribuisce a far percepire a Yuri la grande sfida che sta affrontando da sola. Ci sono molte opportunità per fare escursioni intorno alla catena montuosa proprio come Yuri, dando ai viaggiatori un’idea diretta del motivo per cui è stata scelta questa location.

Bâlea Lake

Bâlea Lake ha fatto da sfondo a scene importanti in cui Yuri incontra le misteriose creature Ochi. L’aspetto pacifico e al tempo stesso inquietante del lago ha reso questi momenti speciali. Questo lago glaciale dall’aspetto mistico in Romania si trova ad alta quota, il che gli conferisce un’atmosfera pacifica. È uno dei monumenti naturali più meravigliosi del Paese, motivo per cui è stato scelto come location per le riprese del film. Si trova nel cuore della regione montuosa dei Carpazi. È importante notare che l’ingresso è gratuito, ma non lo è il viaggio in funivia che prevede un piccolo biglietto a tratta. Ma i panorami e la destinazione valgono decisamente la pena. Questo lago gode di una posizione fantastica ed è considerato una tappa obbligata per i visitatori. Proprio come per Yuri, questo lago può essere un luogo di trasformazione interiore e l’inizio di una nuova avventura.

Fonte: iStock

Castel Film Studios

Castel Film Studios è uno studio cinematografico a Izvorani, Ilfov, Romania. Alcune scene in interni e gli effetti speciali di The Legend of Ochi sono stati girati in studio. Questo ha aiutato i registi a creare set dettagliati che si integrano perfettamente con le riprese in esterni. Questo è uno dei luoghi più importanti per le riprese di tutta l’Europa centrale e orientale, e l’utilizzo di questo studio ha permesso ai registi di creare set dettagliati con meno interferenze da parte dell’ambiente naturale, ma hanno anche sfruttato la bellezza di Madre Terra durante la produzione.