Ecco come accedere a questo piccolo paradiso italiano

Fonte: iStock Photo La spiaggia di Scopello con tonnara e faraglioni: come accedere

Il paradiso non è lontano, in Italia ci sono tantissimi luoghi che sembrano usciti da un sogno: da città in cui si respirano la storia e l’arte, fino a posti che sono vere e proprie meraviglie della natura.

Non stupisce infatti che il Bel Paese sia una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo, perché in ogni punto in cui arriva, lo sguardo viene colpito da scenari mozzafiato. Come quello di un paradiso tutto italiano, uno dei luoghi più incantevoli tra i tanti che punteggiano lo stivale e le sue isole. Ed è proprio in una di queste che si trova la spiaggia di Scopello, nota per i suoi suggestivi faraglioni, per la tonnara e per l’acqua limpida e cristallina: una tappa imperdibile se si programma un viaggio in Sicilia, per una giornata che colpa gli occhi di bellezza nel mezzo della natura.

La spiaggia dei faraglioni a Scopello

Scopello si trova a una quarantina di chilometri da Trapani ed è un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Si tratta di una piccola frazione del comune di Castellamare del Golfo, abitata da un centinaio di persone. Qui si trova una delle spiagge più belle della Sicilia occidentale.

Per accedere alla spiaggia si deve passare dalla tonnara, una delle più antiche di tutta l’isola. Basti pensare, infatti, che le prime edificazioni possono essere fatte risalire al tredicesimo secolo, mentre quella che conosciamo oggi è stata realizzata intorno al quindicesimo secolo.

Il costo per l’ingresso alla tonnara ammonta a 4 euro, si può visitare il museo (dura circa 30 minuti) e accedere all’area. Vi è un numero massimo di accessi giornalieri, per proteggere questo luogo in cui natura e storia si incontrano e regalano ai visitatori uno scenario paradisiaco.

I faraglioni emergono dalle acque e sulla sommità hanno una vegetazione tipicamente mediterranea mentre la spiaggia è costituita da una piattaforma: questo la rende il luogo perfetto per ogni età. Il fondale è ricco di rocce, per cui vale la pena immergersi armati di maschera per ammirare anche le sue acque cristalline.

Quando andarci? Sempre: il mare della Sicilia non ha stagione. Per raggiungere la spiaggia basta superare la baia di Guidaloca e prendere la strada per Scopello.

Scopello e dintorni: le meraviglie da non perdere

Non solo tonnara e spiaggia dei faraglioni: nell’area intorno alla frazione di Scopello ci sono tantissimi luoghi da visitare. Del resto, la Sicilia è un concentrato di location da sogno e di esperienze da vivere: tra mare, natura, arte e ghiottonerie enogastronomiche.

Ad esempio, si può visitare la Riserva dello Zingaro aperta ogni giorno dalle 7 alle 19,30 e dove si trovano spiagge, sentieri per fare delle camminate, grotte. E poi Castellammare del Golfo, centro di grande interesse per le sue architetture, per la sua storia e per le tradizioni che si rinnovano nelle feste, oltre all’ambiente circostante ricco di luoghi da visitare. Oppure Segesta, un’antica città dotata di un tempio e di un teatro che risale all’età ellenistica. Da qui è possibile godere di un panorama unico.

Tantissimi luoghi da scoprire e sapori da gustare, per un’immersione totale in una terra dal fascino inesauribile.