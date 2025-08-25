Cairn di Barnenez, la più antica architettura monumentale d’Europa

Seimila anni di storia, undici dolmen e una vista mozzafiato: il Cairn di Barnenez è il mausoleo che ha reso immortale la Bretagna neolitica

Foto di Angelica Losi

Pubblicato: 25 Agosto 2025 16:07

iStock
Come raggiungere Cairn di Barnenez e cosa visitare

Nel cuore della Bretagna settentrionale è custodito un monumento tra i più antichi che hanno fatto la storia: Cairn di Barnenez è senza dubbio il colosso di pietra costruito migliaia d’anni fa e sopravvissuto all’oblio del tempo che ci fa fare un viaggio nella preistoria.

Visitandolo si superano epoche, millenni e si prova un’incredibile leggerezza osservando il mare tra i riflessi argentati della baia di Morlaix. Non serve essere archeologi o esperti di storia per rimanere affascinati dalla sua struttura.

Cairn di Barnenez, il mausoleo megalitico più antico d’Europa

È considerato il più grande e antico mausoleo megalitico europeo: il Cairn di Barnenez è un tumulo di pietre di dimensioni imponenti. Lungo 70 metri, largo 25 e alto 9 si staglia come se fosse un gigante di granito mostrando con orgoglio i 6.000 anni d’età. Costruito nel Neolitico, custodisce al suo interno undici dolmen, camere funerarie coperte e collegate da corridoi, simboli di un culto ancestrale della morte e della rinascita. Entrarvi, o anche solo osservarne gli accessi, significa percepire la forza di un pensiero collettivo che, pur senza scrittura, ha trovato nelle pietre un linguaggio universale.

A colpire sono sì le dimensioni ma soprattutto la sua resistenza che sembra non mostrare i segni del tempo. I metri cubi di pietra sono stati posizionati 6.000 anni fa, eppure sono ancora lì mostrando come siano stati in grado di superare secoli e tempeste atlantiche.

È interessante sapere che è riuscito a sopravvivere persino quando è stato scambiato per una cava di pietra e quindi intaccato dalla mano dell’uomo. È stato l’archeologo Pierre-Rouland Giot nel 1954 a proteggerlo riconoscendone il valore straordinario e di conseguenza promuovendone la tutela. Oggi, grazie a quel recupero, possiamo ammirarlo in tutta la sua imponenza.

Cairn di Barnenez, il mausoleo neolitico
iStock
Cairn di Barnenez, la costruzione neolitica in Bretagna

Parole speciali gli sono state rivolte dallo scrittore André Malraux che lo ha definito il Partenope dei Bretoni: una fase tanto poetica quanto giusta. Dopotutto, proprio come il celebre tempio di Atene, il Carin di Barnenez è diventato un simbolo di identità culturale facendo da ponte tra passato e presente.

La sua costruzione custodisce un’impresa titanica: basti sapere che sono state utilizzate oltre 3.000 tonnellate di pietre che sono state prima trasportate e poi posizionate senza l’ausilio di macchinari. Il lavoro avrà sicuramente richiesto il supporto di tutta la comunità che ha partecipato al progetto sacro, destinato a durare in eterno.

Dove si trova Cairn di Barnenez e come arrivarci

In Francia, tra i monumenti della Bretagna settentrionale più interessanti c’è proprio il Cairn di Bernenez che sorge sulla penisola di Kernéléhen. Affacciato sulla baia di Morlaix e godendo una vista incredibile sull’Anse de Térénez è un posto da sogno da non perdere.

Per raggiungerlo si parte abitualmente da Morlaix, la città più vicina che dista appena 10 chilometri e circa 20 minuti di auto. Se non ci si muove in macchina seguendo le indicazioni per Plouezoc’h si può raggiungere in bici percorrendo strade secondarie che attraversano borghi e villaggi bretoni.

Un’ulteriore opportunità? Seguire il sentiero costiero GR®34, segnalato in rosso e bianco, che lambisce la zona e regala scorci spettacolari sul mare.

