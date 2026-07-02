Nel paesaggio calcareo del Burren prende forma uno dei forti circolari meglio conservati d'Irlanda, ancora oggi al centro di scavi archeologici e dimostrazioni di cani da pastore

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il Caherconnell Stone Fort visto dall'alto

Nell’ovest dell’Irlanda, proprio lì, dove il vento dell’Atlantico sferza tutto portando con sé l’odore del sale e della pioggia imminente, c’è una distesa di roccia calcarea grigia che sembra appartenere a un altro pianeta. Ci troviamo nella Contea di Clare, a breve distanza dal celebre dolmen di Poulnabrone, nel punto in cui svetta il Caherconnell Stone Fort, antica fortezza che custodisce oltre 1.000 anni di storia (il tutto all’interno di una poderosa cinta muraria in pietra ancora intatta).

Dalla forma perfettamente circolare, è un insieme di blocchi di calcare sovrapposti senza malta che vanno a disegnare un anello monumentale che domina il territorio circostante. Questa meraviglia, infatti, rappresenta uno dei migliori esempi di stone ringfort, ovvero un forte anulare costruito in pietra. Ben lontano dall’immagine del castello medievale con torri e merli, un ringfort costituiva la dimora di una famiglia influente, protetta da robuste mura che garantivano sicurezza contro predoni, animali selvatici e incursioni improvvise.

L’ambiente circostante contribuisce a rendere l’esperienza ancora più intensa. Il Burren, riconosciuto come Geoparco UNESCO, mostra un paesaggio plasmato dall’erosione della pietra calcarea, attraversato da fenditure naturali, pascoli stagionali e una flora sorprendentemente varia. Qui, tra l’altro, c’è una continuità che, volente o nolente, rende Caherconnell diverso da molti altri siti archeologici irlandesi: la famiglia Davoren coltiva questi terreni da 5 generazioni e porta avanti pratiche agricole tradizionali che prevedono il pascolo invernale degli animali sulle colline del Burren.

Breve storia del Caherconnell Stone Fort

Gli studiosi fanno risalire questa fortezza al X secolo, anche se l’area potrebbe aver accolto frequentazioni ancora più antiche. L’insediamento rimase abitato fino alla fine del XVI secolo, attraversando profondi cambiamenti politici e sociali che interessarono l’Irlanda medievale.

Caherconnell riveste un’importanza archeologica internazionale grazie agli scavi condotti durante la stagione estiva dall’International Archaeological Field School. Anno dopo anno, il terreno continua a restituire reperti preziosi in grado di riscrivere la conoscenza del sito. Sorprende la qualità degli oggetti riportati alla luce: gioielli raffinati raccontano la presenza di una famiglia benestante, mentre frammenti di vetro provenienti da Venezia testimoniano rapporti commerciali assai più ampi rispetto a quanto si potrebbe immaginare per una comunità rurale.

Ancora più emozionante risulta il ritrovamento di ambra giunta dal Mar Baltico, prova concreta di collegamenti commerciali che attraversavano l’Europa. Gli archeologi hanno identificato anche elementi legati alla vita culturale degli abitanti, come pezzi di strumenti musicali, frammenti di giochi da tavolo e quello che viene considerato il più antico pennino rinvenuto nelle Isole Britanniche. Tutti elementi che suggeriscono un ambiente raffinato, alfabetizzato e aperto agli scambi culturali. Il forte, dunque, svolgeva un ruolo molto più importante rispetto a quello di semplice fattoria fortificata.

Attorno a Caherconnell circolano racconti popolari legati agli antichi forti irlandesi, spesso considerati luoghi carichi di fascino e rispetto dalla tradizione locale. Pur senza leggende celebri quanto quelle associate ad altri siti del Burren, il complesso conserva quell’atmosfera antica che alimenta facilmente l’immaginazione, soprattutto durante le giornate silenziose.

Come funziona la visita e cosa vedere al Caherconnell Stone Fort

L’ingresso permette di visitare il forte seguendo un percorso autonomo arricchito da pannelli illustrativi che spiegano la struttura dell’insediamento e i risultati delle campagne archeologiche. Una presentazione audiovisiva introduce invece la storia geologica del Burren e ricostruisce una giornata tipo degli abitanti del luogo attraverso un’animazione realizzata sulla base delle ricerche scientifiche.

L’interno appare essenziale, proprio per questo straordinariamente evocativo. Lo spazio centrale lascia intuire l’organizzazione delle antiche abitazioni in legno ormai scomparse, mentre l’imponente muraglia circolare continua a definire il perimetro originario con sorprendente precisione.

Il vero tratto distintivo di Caherconnell arriva però con le dimostrazioni dei cani da pastore, considerate le uniche dell’intera Contea di Clare. L’attività è testimone di una tradizione ancora viva, frutto dell’esperienza maturata da John Davoren in oltre 50 anni di lavoro con i Border Collie. Fischi, richiami vocali e gesti misurati guidano i cani attraverso il pascolo.

Lee affronta con grande esperienza le situazioni più delicate, Lynn alterna il lavoro con pecore e bovini, Rose stupisce per rapidità, mentre la giovane Jess continua il proprio percorso di crescita accanto ai compagni più esperti. Bastano pochi istanti per cogliere l’intesa perfetta tra allevatore e animali, costruita attraverso fiducia, costanza e collaborazione.

Al termine della dimostrazione arriva il momento più atteso dai bambini (anche se pure gli adulti finiscono puntualmente per lasciarsi conquistare): carezze, fotografie e qualche tenero agnellino rendono la visita un’esperienza ancora più coinvolgente. Chi desidera una pausa trova il Mountain Haven Café, ideale per un caffè accompagnato da scone appena sfornati, dolci fatti in casa oppure un pranzo preparato con prodotti locali.

Accanto al punto ristoro trova spazio anche un negozio dedicato all’artigianato irlandese, con maglieria tradizionale, souvenir selezionati e oggetti ispirati al territorio del Burren. Vale la pena considerare almeno 2 ore alla scoperta del complesso, magari abbinando la tappa al vicino dolmen di Poulnabrone, distante appena 1 km.

Dove si trova e come arrivare

Caherconnell Stone Fort sorge nel cuore del Burren, nella Contea di Clare, lungo uno degli itinerari più suggestivi dell’Irlanda occidentale. La posizione favorisce una visita insieme ad altre attrazioni celebri della zona, tra cui il dolmen di Poulnabrone (come già detto) e le straordinarie Scogliere di Moher.

L’automobile rappresenta il mezzo più pratico per raggiungerlo, anche perché le strade panoramiche attraversano l’altopiano calcareo regalando scorci spettacolari durante tutto il tragitto. Un ampio parcheggio gratuito accoglie i visitatori, mentre alcuni posti più vicini al centro servizi risultano riservati alle persone con esigenze di accessibilità.

L’apertura stagionale va da marzo a novembre e le dimostrazioni dei cani da pastore seguono orari prestabiliti durante la giornata, quindi una verifica preventiva del calendario permette di organizzare al meglio la visita.

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Più di un semplice sito archeologico, Caherconnell racconta un’Irlanda autentica fatta di pietra, pascoli, ricerca scientifica e tradizioni familiari tramandate lungo i secoli. Al termine della visita, infatti, resta soprattutto la sensazione di aver sfiorato un frammento ancora vivo dell’anima del Burren, custodito dalle stesse mura che vegliano su questa valle da oltre 1.000 anni.