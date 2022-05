Su questa spiaggia si trova il lucernario naturale più bello del mondo

Esiste un luogo meraviglioso, incantato e quasi magico situato al largo della costa d’Algarve, bagnato e circondato tutto intorno dalle acque cristalline e turchesi dell’Oceano Atlantico. Una piccola e segreta spiaggia di sabbia fina e dorata sovrastata e protetta da quello che è il lucernario più suggestivo del mondo intero.

Un’architettura monumentale e maestosa che sorprende da ogni punto di vista e incanta in ogni suo dettaglio. Ma non si tratta di un’opera costruita per mano dell’uomo, a firmarla infatti è stata Madre Natura.

Dove ci troviamo ve lo sveliamo subito, siamo ad Algar de Benagil, una magnifica grotta marina accessibile solo via mare caratterizzata da un lucernario naturale che vi farà innamorare. Pronti a partire?

Il lucernario naturale più bello del mondo

Situata nei pressi di Praia de Benagil, sulla costa atlantica di Lagoa, Algarve, questa grotta non ha bisogno di presentazioni perché la sua fama precede il suo nome. Si tratta, probabilmente, di una delle attrazioni naturali più celebri e frequentate del sud del Portogallo, nonché l’assoluta protagonista di cartoline di viaggio, selfie e istantanee di pura bellezza.

Cosa la rende così speciale è presto detto. Questa grotta marina è caratterizzata da tre aperture, due delle quali si configurano come finestre spalancate sulla bellezza dell’oceano che la circonda. La terza, invece, si trova sul tetto della cavità e con un diametro di circa 20 metri si presenta come quello che è il lucernario naturale più spettacolare del mondo.

Dall’interno della grotta, infatti, è possibile ammirare il cielo terso del Portogallo, ma non solo. Da qui penetrano i raggi del sole che illuminano l’interno caratterizzato da un lembo di sabbia sottile e che creano spettacolari giochi di luci e di ombre.

Algar de Benagil

A realizzare questa immensa e suggestiva architettura naturale, come abbiamo detto, è stata Madre Natura. La grotta, fatta di arenaria, è stata plasmata nei secoli dall’azione dell’oceano e dagli agenti atmosferici che hanno creato queste grandi aperture laterali dalle quali entra l’oceano per accarezzare la sabbia di quella che è probabilmente una delle spiagge più belle del mondo.

La grotta marina di Benagil è raggiungibile solo via mare, in barca o in kayak, e dista circa 150 metri dalla baia di Benagil. I più allenati osano spingersi fin qui anche a nuoto, ma è necessario tenere in considerazione sempre le condizioni del mare e dei venti.

Tantissimi sono i tour organizzati, soprattutto nel periodo estivo, che partono da Benagil, Armação de Pêra o Marina de Lagoa e che permettono ai viaggiatori di raggiungere questa grotta e di ammirare falesie e altre insenature straordinarie che caratterizzano l’intera costa dell’Algarve.

Preparatevi però perché l’esperienza all’interno di Algar de Benagil è davvero unica. Vi ritroverete all’interno di un’architettura imponente, maestosa e seducente che porta la firma di Madre Natura. Potrete camminare su una spiaggia segreta e osservare l’oceano infinito e selvaggio che si perde all’orizzonte. Sarete illuminati dai raggi del sole che penetrano dal lucernario e accompagnati dal suono più dolce e suggestivo di sempre: lo sciabordio del mare. Ed è allora che comincerà la magia.