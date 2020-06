Le affascinanti case rupestri del Pozzo della cava a Orvieto

editato in: da

Nel quartiere medievale di Orvieto si trova il famosissimo Pozzo della cava anche detto Pozzo di San Patrizio. Profondo 36 metri, è scavato direttamente nel tufo. Il pozzo è una grandissima attrazione per la città, ma meritano attenzione anche le case rupestri che si trovano in questa antica zona della bellissima città umbra.

Le case rupestri si sviluppano lungo via della Cava e sono in parte costruite e in parte scavate direttamente nella parete naturale di tufo.

Il dislivello fisico che si può notare tra le vie corrispondeva, dal Medioevo fino al secolo scorso, a un altrettanto dislivello sociale e culturale, tanto che lo scosceso rione della Cava, costituito dalla via omonima e dai vicoli limitrofi, era considerato, fino a non molti anni fa, una zona malfamata, a metà strada tra città e campagna, e non del tutto civilizzata. Anche il dialetto presentava delle differenze con quello parlato negli altri quartieri.

Non si comprende a fondo Orvieto se non si completa la visita ai suoi tesori urbani, con una passeggiata che percorre fedelmente la base della rupe tufacea e che incrocia le porte e le strade che collegano la città al suo territorio. Questo percorso è inserito nel Parco archeologico ambientale orvietano (Paao).

L’anello della rupe è un itinerario pedonale molto interessante in quanto integra i paesaggi dell’orvietano con le necropoli etrusche, le chiese rupestri con le grotte utilizzate a scopi produttivi e le fortificazioni militari con le pareti verticali della rupe. È un continuo sali-scendi e regala una sorpresa dietro l’altra.

Nel percorso ci sono diverse entrate, a seconda di dove si parte. Da piazza Cahen andando verso il sentiero chiamato “Le Piagge” si scende lungo la strada che affianca la Fortezza Albornoz e si attraversa la bellissima Porta Rocca (o Soliana). Si può salire anche con la funivia oppure iniziare lentamente la salita costeggiando le antiche mura, le chiese rupestri e le tombe etrusche.

Merita una sosta la Fontana di San Zeno (o Zero) che è collegata al Pozzo di San Patrizio tramite uno stretto e lungo cunicolo, non accessibile però al pubblico.

Si va quindi alla scoperta di una città incredibile e decisamente unica in Italia. Quella di un mondo rupestre in cui convivono il regno dei morti e la laboriosità dei vivi, la ricerca dell’acqua e i “butti” (cavità) dove venivano gettati i rifiuti, il forno di cottura delle ceramiche e il fresco delle cantine per la conservazione del vino e degli alimenti.

Il sottosuolo di Orvieto ha infatti rivelato nel corso degli anni cave enormi, da cui vennero estratte tonnellate di pozzolana impiegata nell’industria edile, ma anche pozzi e cisterne di ogni epoca e dimensione, gallerie, cantine, rifugi, pozzi-butto che ancora restituiscono frammenti di ceramica di epoca medievale e rinascimentale.