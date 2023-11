Yas Island, esplora l’isola del divertimento da casa con un tour virtuale

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock/deveritt Vista aerea sull'Isola di Yas

Magici paesaggi desertici e oasi di pace in lontananza si alternano a grattacieli e a eleganti quartieri dedicati all’intrattenimento: questa è Abu Dhabi e, siamo certi, non ha bisogno di presentazioni. La capitale degli Emirati Arabi Uniti, infatti, è un concentrato di meraviglie che incanta e sorprende a ogni passo e che consente ai viaggiatori di immergersi in uno scenario urbano mozzafiato che guarda al futuro senza mai dimenticare il passato.

Organizzare un viaggio ad Abu Dhabi è sempre un’ottima idea. Lo skyline scintillante, i grattacieli ultra moderni, le cupole di marmo e la Grande Moschea di Sheikh Zayed, il luogo di culto più importante dell’intero Paese: questi sono solo alcuni degli hot spot più significativi della capitale degli Emirati Arabi Uniti che meritano di essere visti almeno una volta nella vita.

Ma c’è un altro motivo per raggiungere l’emirato, e questo porta il nome di Yas Island. Stiamo parlando di una straordinaria isola artificiale che è stata trasformata nella capitale del divertimento e dell’intrattenimento. Questa, infatti, ospita la pista di Formula 1 più costosa del mondo, un parco a tema della Warner Bros, un parco acquatico e un parco dedicato alla Scuderia Ferrari (il Ferrari World). E ora, potrete accedere a tutto questo, e da qualsiasi parte del mondo, grazie a un tour virtuale e immersivo che vi catapulterà nell’isola delle meraviglie.

Benvenuti a Yas Island

Parchi a tema, piste lussuose e intrattenimento per ogni età: questa è Yas Island, ed è l’isola che lascia il segno. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime e tutte sono destinate al divertimento. Oltre ai parchi divertimento e a tema già menzionati, l’isola ospita la Etihad Arena, una strepitosa area dedicata a concerti, spettacoli e manifestazioni di vario genere.

Le cose da fare sull’isola sono tantissime e, questo è chiaro, nessuna vi annoierà. Se l’idea di visitare Yas Island con la famiglia o con gli amici vi ha già conquistato, vi farà piacere sapere che adesso è possibile sbarcare virtualmente su questo lembo di terra e avere un accesso privilegiato alle attrazioni più importanti dell’intero emirato.

Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), Aldar, Miral, twofour54 ed Ethara, i viaggiatori di tutto il mondo potranno esplorare virtualmente uno dei più importanti centri di intrattenimento e di svago nel mondo. E magari farlo proprio in occasione dell’Abu Dhabi Grand Prix che si terrà tra il 24 e il 26 novembre. Non vi resta che scegliere il vostro avatar e prepararvi al viaggio.

Un viaggio virtuale e immersivo

Vi basterà un device e una connessione a internet per iniziare un viaggio straordinario alla scoperta dell’isola del divertimento. Tutto quello che dovete fare è collegarvi al sito dell’esperienza (Yas Island Roblox) e mettervi comodi.

L’avatar scelto inizierà l’avventura esplorando i luoghi più celebri dell’isola. Tra questi troviamo il regno oceanico del SeaWorld, il circuito di Formula 1 Yas Marina, l’Etihad Park e Aldar Square. Sarà inoltre possibile spostarsi ad Abu Dhabi per visitare alcune attrazioni turistiche iconiche come il Louvre o Mamsha Saadiyat, la passeggiata sul lungo mare.

Non è tutto perché oltre a passeggiare, a interagire con gli altri e a visitare i punti di interesse e di intrattenimento, i viaggiatori potranno vivere virtualmente le esperienze che l’isola offre. Un giro a bordo di un auto da corsa, per esempio, o uno spettacolo all’interno di un parco a tema. Sarà possibile, inoltre, anche cimentarsi nella costruzione di case sull’isola.

La vostra avventura a Yas Island comincia adesso. Buon viaggio!