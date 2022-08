Tra le migliori Spa del mondo c’è anche un’italiana

Basandosi sui risultati di un’indagine rivolta ai propri lettori, l’autorevole rivista americana dedicata ai viaggi Travel + Leisure ha stilato una classifica delle migliori Spa a livello internazionale nella categoria Best Destinations Spas degli annuali World’s Best Awards 2022 che premiano i migliori hotel, compagnie aeree e di crociera, spa, città e isole del mondo.

Nelle prime cinque posizioni, un traguardo tutto italiano e toscano con le Terme di Saturnia Natural Destination di Manciano, provincia di Grosseto.

Da un grande risultato, nuovi progetti per il rilancio estivo

Il direttore generale Antonello del Regno ha così commentato l’ambito riconoscimento: “Siamo estremamente orgogliosi di essere ai vertici della classifica stilata da una testata di grande prestigio a livello internazionale come Travel + Leisure. Un‘ulteriore conferma del lavoro importante fatto negli anni per consolidare il posizionamento di eccellenza nel mondo dell’hospitality e del benessere. Questo premio va in primis al nostro team che ogni giorno condivide l’unicità di questo luogo e della sua acqua, fonte di benessere e unica al mondo“.

Orgogliosa e fiera del prestigioso risultato ottenuto, la struttura ha subito pensato al rilancio dei programmi estivi al parco termale con un occhio di riguardo agli ospiti più piccoli e alle famiglie con “formule kids” riservate: è, infatti, possibile fare il day spa in famiglia con due piscine dedicate in esclusiva ai bambini in cui possono divertirsi insieme ai genitori.

L’accesso alle altre vasche rimane comunque libero per i bambini sopra i 150 centimetri di altezza mentre la vasca da 200 centimetri è riservata ai nuotatori esperti.

Tariffe speciali anche per i giovanissimi con la “young” per i minori di 18 anni e ingresso gratuito per chi ha meno di 12 anni (con l’accompagnamento di un adulto).

Le Terme di Saturnia, oasi termale della Toscana

Tra le attrazioni toscane che più affascinano i turisti, le Terme vantano un’acqua curativa che viene chiamata anche “santa” poiché dispone di benefiche proprietà rigeneranti apprezzate fin dall’antichità: basti pensare che l’acqua sgorga da più di 3000 anni alla temperatura costante di 37,5 gradi centigradi.

Il complesso, di cui fanno parte le Cascate del Mulino (zona termale gratuita e aperta al pubblico 24 ore su 24), un hotel di lusso (il Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort) e il Parco termale, è la destinazione ideale per chi desidera rilassarsi e trascorrere preziosi momenti all’insegna del più puro benessere immersi nello splendido scenario delle dolci colline della Maremma, tra vigneti e tradizioni millenarie.

Il Parco, con un’estensione di oltre ventimila metri quadrati, dispone di cinque piscine termali all’aperto con l’acqua a 37,5 gradi centigradi, idromassaggi, percorsi misti con acqua calda e fredda, trattamenti per il viso e il corpo, ristorante, spogliatoi e noleggio ombrelloni.

Gli ulteriori riconoscimenti ottenuti dalle Terme di Saturnia

Comparire, unica italiana, tra le prime cinque posizioni della classifica nella categoria Best Destinations Spas agli annuali World’s Best Awards 2022 non è l’unico risultato di spicco ottenuto dalle Terme di Saturnia.

Tra i riconoscimenti più recenti vanno altresì ricordati l’inserimento tra le migliori Spa Resort al mondo da parte dei Condé Nast Taveler’s 2021 Readers’ Choice Awards, il premio dedicato al design di “design et al” per la categoria Spa Global 2021 da parte di The International Hotel & Property Awards 2021 (tra i più importanti magazine di interior design del Regno Unito), e il premio come “Hotel Interiors Project of the Year 2021” assegnato dai Mixology Awards grazie al progetto nel dehor del BAR Drink & Food Library.