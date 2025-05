Fonte: iStock La spiaggia rosa di Elafonisi

Non avete ancora programmato i viaggi per quest’estate? Per i prossimi mesi, WizzAir sta proponendo tariffe speciali per chi parte dall’aeroporto di Milano Malpensa, uno degli scali fondamentali per la compagnia di bandiera ungherese dove opera 50 rotte verso 25 Paesi.

I biglietti, venduti a partire da 14,99 euro, sono pensati per rendere l’estate ancora più conveniente permettendovi di volare verso destinazioni bellissime, dalle capitali europee alle isole del Mediterraneo, fino ad alcuni dei luoghi più belli in Medio Oriente e nel Nord Africa.

Voli da Milano Malpensa a Heraklion

Con biglietti a partire da 24,99 euro, potete volare da Milano Malpensa verso il cuore di Creta: Heraklion, conosciuta da noi italiani anche con il nome di Candia. Da qui, potete noleggiare un’auto e andare alla scoperta delle tante bellezze dell’isola, a partire da Chania, conosciuta per il suo porto veneziano del XIV secolo. Sorta sulla città minoica di Kydonia, Chania vanta un patrimonio storico importante sia all’interno della città stessa che nei suoi dintorni. A circa 30 minuti a est dell’aeroporto, infatti, si trova il sito archeologico di Aptera, una piccola rovina minoica con un anfiteatro e un complesso termale.

Per chi è alla ricerca di spiagge da sogno, qui si trova quella che viene considerata una delle più belle al mondo: stiamo parlando di Elafonisi Beach, che conquista i visitatori con le sue tonalità esotiche che vanno dal blu, al bianco e al rosa.

Tariffe speciali per volare a Sharm el-Sheikh

Da Milano Malpensa partono diversi voli anche per Sharm el-Sheikh, dove immergersi tra le bellezze del mondo sottomarino del Mar Rosso, dove prosperano barriere coralline dai colori vivaci, e rilassarsi su spiagge bellissime. Questa è una destinazione perfetta per ogni tipologia di viaggiatore, da chi cerca il puro relax a chi invece è amante dello snorkeling, fino a coloro che desiderano un viaggio più avventuroso nell’entroterra montuoso della Penisola del Sinai.

Se viaggiate con i bambini, vi consigliamo di puntare a un hotel sulla baia di Na’ama che, a forma di sorriso, accoglie nuotatori di ogni livello con onde che si infrangono dolcemente e lettini a volontà.

Biglietti scontati per raggiungere Tenerife

Tenerife è un’isola da sogno che ospita splendide spiagge di sabbia nera, parchi nazionali e vulcani dormienti. Rappresenta una delle Isole Canarie più visitate, dove le località turistiche più famose si trovano nella zona sud dell’isola grazie alla vita notturna vivace, alle spiagge di sabbia bianca e ai resort all-inclusive.

Consigliamo di avventurarvi oltre le zone turistiche, così da scoprire un’isola di straordinaria bellezza e diversità, con remoti villaggi di montagna, cittadine portuali ricche di storia e incantevoli città antiche. In particolare, suggeriamo di fare tappa sulla vetta del Teide, facilmente raggiungibile anche con la funivia. I panorami, da qui, sono magnifici e, se il cielo è limpido, davanti a voi si aprirà la valle vulcanica sottostante e potrete avvistare le isole di La Gomera, La Palma ed El Hierro che spuntano dall’Atlantico.