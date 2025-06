Quinto anno di successi per Wizz Air che, anche nel 2025, viene riconosciuta come compagnia aerea low cost più sostenibile al mondo dai World Finance Sustainability Awards

iStock World Finance Sustainability Awards 2025: Wizz Air è la compagnia aera low cost premiata

Tutti uniti verso il rispetto dell’ambiente: i World Finance Sustainability Awards 2025 hanno dato modo di sottolineare chi si impegna in modo concreto per fare la differenza. Per il quinto anno consecutivo ad ottenere il riconoscimento di compagnia aera low cost più sostenibile è Wizz Air. L’azienda apprezzata dagli utenti per la copertura, il numero di tratte e i prezzi competitivi fa la differenza promuovendo una transizione verso l’obiettivo Net Zero.

Wizz Air, la compagnia aerea low cost più sostenibile del 2025

I World Finance Sustainability Awards si sono conclusi e hanno eletto, nuovamente, Wizz Air come la compagnia aerea low cost più sostenibile del 2025. Per il quinto anno di fila la compagnia aerea dell’Ungheria ottiene il premio che è stato assegnato basandosi su diversi criteri, tra cui le performance ambientali. Wizz Air è risultata ancora una volta in cima alla classifica grazie a una serie di misure concrete e strategiche che puntano a una trasformazione profonda del modello operativo.

Ad influenzare la vittoria sono stati vari aspetti, a partire dall’adesione attiva all’Alleanza per l’Aviazione a Emissioni Zero in combo con il sostegno a inizative climatiche di respiro globale, come la partecipazione a COP29.

Nel 2024 la compagnia scelta da 62,8 milioni di viaggiatori per i prezzi competitivi, ha continuato ad espandersi proponendo sempre più tratte e collegamenti grazie ad una flotta green composta da 237 aeromobili di cui oltre il 60% modello Airbus A321neo che riducono del 20% l’uso di carburante e del 50% le emissioni rumorose. Grande attenzione verso le innovazioni tech e operative.

Tra quelle che hanno colpito ci sono soluzioni smart per la gestione del carburante, l’uso di energia elettrica da terra durante le soste e l’introduzione di componenti più leggeri sugli aeromobili. Ma la vera marcia in più? Un record: Wizz Air ha abbassato le emissioni medie di anidride carbonica a soli 52 grammi per passeggero.

Yvonne Moynihan, Corporate e ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento per il quinto anno consecutivo. L’approccio di Wizz Air alla sostenibilità è integrato in ogni aspetto delle nostre operazioni, dall’efficienza avanzata nei consumi alla nostra continua spinta verso tecnologie innovative. Come illustrato nel nostro piano verso le zero emissioni nette (Flying Towards Net Zero), che abbiamo lanciato recentemente, crediamo che il percorso verso un’aviazione a zero emissioni nette dipenda dall’innovazione collaborativa tra decisori politici, produttori di carburante e l’intero ecosistema del settore.”

Sustainable Development Goals Progress Report 2025

Il report delle Nazioni Unite ha mostrato come solo il 15% degli obiettivi prefissati dall’Agenda 2030 sia sulla buona strada; un dato allarmante che nonostante permetta di premiare esempi virtuosi come Wizz Air sottolinea quanto impegno serva ancora da parte di tutti.

Il cambiamento climatico è ormai sotto gli occhi di tutti: incendi boschivi di dimensioni record, danni alla biodiversità e aumento di catastrofi naturali potranno essere contrastate solo con un’azione decisa. I segnali incoraggianti non sono mancati: per esempio, nel sud est dell’Asia e in molte zone dell’Africa si sono svolte iniziative di riforestazione e conservazione. La sostenibilità è entrata a far parte di numerose aziende, alcune delle quali operano in ambito travel. Aziende come Aeroporti di Roma e Amex GBT Egencia, hanno saputo integrare la sostenibilità nelle proprie operazioni contribuendo a trasformare il settore.