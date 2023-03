È questa la miglior compagnia aerea del 2023

Giunta alla sua dodicesima edizione, la rassegna dedicata agli Air Transport Awards ha premiato le eccellenze europee e mondiali nel settore aeronautico per il 2023. Uno dei riconoscimenti più ambiti è sicuramente quello di miglior compagnia aerea dell’anno, che stavolta è stato assegnato al vettore low cost Wizz Air . La società è in continua espansione e lavora molto sulla sostenibilità ambientale dei suoi voli, offrendo ai passeggeri un’esperienza a tutto tondo, oltre che un modo più comodo e responsabile di viaggiare.

Wizz Air è la miglior compagnia aerea

Ogni anno, gli Air Transport Awards premiano le eccellenze in ambito aeronautico e assegna il prestigioso titolo di miglior compagnia aerea: per il 2023, la scelta è ricaduta su Wizz Air, vettore low cost ungherese con base principale a Budapest, diventato ben presto uno dei più competitivi nel settore grazie ad un importante network di destinazioni in tutta Europa. Ma non solo: appena un anno fa, la compagnia è stata eletta come la più sostenibile del continente, avendo l'impronta ambientale più bassa a livello europeo.

"Sono grato di accettare il premio di compagnia aerea dell'anno a nome di tutto il tema di Wizz Air" - ha annunciato József Váradi, Group Chief Executive Officer dell'azienda - "La nostra è una delle compagnie aeree in più rapida crescita e più ecologiche al mondo. Forniamo ai nostri clienti servizi eccellenti alle tariffe più basse possibili attraverso la rete Wizz di più di 950 rotte in 55 Paesi in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa. Questo premio è un riconoscimento degli sforzi incessanti dei nostri 8.000 dipendenti per rendere il volo accessibile a tutti".

Non è la prima volta che la compagnia aerea low cost riceve questo importante riconoscimento. Era già stata premiata come miglior vettore dell'anno nel 2019, interrompendo una lunga sfilza di successi che vedeva come protagoniste Turkish Airlines, Qatar Airways ed Emirates. In anni più recenti, e più precisamente nel 2020, un'altra compagnia europea si è aggiudicata il titolo: stiamo parlando di KLM, la compagnia di bandiera dei Paesi Bassi, che ha come hub principale l'aeroporto di Amsterdam.

I premi degli Air Transport Awards 2023

Il titolo di miglior compagnia dell'anno è solo uno dei premi assegnati nel corso dell'evento di gala che si è tenuto a Montreal, in concomitanza con l'Air Transport Symposium 2023. Oltre ad alcuni riconoscimenti che hanno premiato le personalità più importanti nel settore dell'aeronautica, per l'occasione è stata eletta la miglior alleanza dell'anno: ad ottenere l'ambito titolo è SkyTeam, per la terza volta da quando sono stati istituiti gli Air Transport Awards. Sotto questo marchio, si riuniscono alcune delle compagnie aeree più grandi al mondo.

Nel corso degli anni, infatti, vi hanno aderito - solo a titolo esemplificativo - Air France, Delta Air Lines, Saudia, KLM e la recente ITA Airways. L'alleanza è diventata ben presto una delle principali forze trainanti per viaggi aerei ecologici: "Oltre a concentrarci sulla trasformazione dell’esperienza di viaggio attraverso la tecnologia, stiamo lavorando per rendere i viaggi dei clienti con SkyTeam più sostenibili attraverso il Sustainable Flight Challenge, che sta guidando nuove innovazioni e modalità di lavoro per creare un futuro più verde per il nostro settore" - ha affermato Patrick Roux, CEO e Managing Director di SkyTeam.