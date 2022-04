Weekend di offerte low cost per volare i prossimi due mesi

Per tutto il weekend di Pasqua, si possono prenotare voli Ryanair a 4,99 euro (a tratta) per volare a maggio e giugno. Tantissime le offerte e tantissime le destinazioni in Italia e in Europa.

L’offerta scade alla mezzanotte del 17 aprile e, se non avete trovato una sorpresa soddisfacente nell’uovo di Pasqua, potete pensarci da soli e farvi un regalo. I viaggi sono il dono più bello che si possa fare a qualcuno, quindi fate felici anche i vostri cari regalando loro una vacanza, senza svenarvi.

Primo sole in Sardegna

La Sardegna è la meta migliore per i mesi di maggio e giugno. Ci sono voli a 4,99 euro per Cagliari, per esempio, dove si hanno più chance di trovare già un bel caldo. Cagliari è una base strategica per visitare le spiagge più belle della Sardegna del Sud. Una fila di spiagge occupa un’area rigorosamente protetta con dune di sabbia e ginepri millenari, che portano i nomi di Cala Campana, Su Giudeu e Cala Cipolla.

Raggiungendo Capo Spartivento, che regala un panorama mozzafiato verso il mare, si arriva a un vecchio faro del 1864, il primo in Italia a essere stato trasformato in una luxury guesthouse. E poi c’è Teulada. Adagiata su un fondovalle, racchiusa dai rilievi incontaminati, è nota per gli scenari costieri di impareggiabile bellezza, dove gli strapiombi si alternano a cale di sabbia caraibica. Come la Tuerredda, inserita tra le dieci spiagge più belle della Sardegna e per anni votata come più bella d’Italia.

Se non si può andare al mare, allora a pochi chilometri da Cagliari, percorrendo la bellissima strada panoramica (SS 19) in direzione Sud-Ovest, si trova Pula, una delle maggiori località turistiche della Sardegna, conosciuta per le bellissime spiagge, ma anche per le attrazioni archeologiche e culturali che, da anni, richiamano un numero sempre maggiore di turisti. Il paese ospita un piccolo museo archeologico che raccoglie i reperti punico-romani del vicino sito archeologico di Nora, considerata la più antica città dell’isola, la cui visita è d’obbligo.

E poi c’è il fascino rimasto pressocché intatto di Cagliari. L’architettura è tuttora invariata, ma rinnovata è sicuramente la scena gastronomica cittadina, che vede nuovi giovani talenti sperimentare con gli ingredienti locali – pesce, carne, formaggi – abbinamenti originali e mitteleuropei. Il Capoluogo sardo è la città perfetta dove trascorrere una vacanza all’insegna del relax, senza farsi mancare nulla, dalle librerie ai musei, dallo shopping al mare. Bellissimo anche qui.

Londra evergreen

Ci sono anche voli in offerta a 4,99 euro per volare a Londra. E se non ci andate da almeno due anni a causa delle restrizioni è giunto il momento di regalarvi uno splendido weekend londinese. Giardini in fiore, belle giornate per godersi il Tamigi e le lunghe passeggiate tra i quartieri meno turistici.

Malgrado Hyde Park e i Kensington Gardens siano molto più popolari, nella zona Nord di Londra c’è un parco fiabesco chiamato Hampstead Heath, un polmone verde che ospita boschi sconfinati, laghetti e stagni che lo rendono assolutamente incantevole.

Tra le zone meno note della città, invece, c’è il quartiere di Smithfield, che ospita luoghi ed edifici tra i più antichi d’Inghilterra. È senza dubbio tra i più affascinanti della Capitale. Un quartiere ricco di storie e leggende, quasi tutte di carattere tetro e grottesco. L’intera area è caratterizzata da un fitto intreccio di stradine e una delle più antiche è Cloth Fair. Luogo caro ai mercanti fin dal Medioevo, dove agli inizi del XIX secolo aprì le porte il Rising Sun Pub (ancora in attività), i cui avventori erano solitamente ladri e feroci individui, per non parlare di chirurghi a caccia di organi da dissezionare e studiare in ospedale. Potreste incrociare Jack lo Squartatore senza nemmeno accorgervene.