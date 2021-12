Val d’Arzino, la natura autentica del Friuli-Venezia Giulia

Nell'incantevole cornice delle Prealpi Carniche, dove le montagne offrono un panorama da sogno, si snoda la rigogliosa Val d'Arzino. Siamo nel Friuli-Venezia Giulia più selvaggio e incontaminato, dove è ancora la natura a far da padrone. Qui piccoli borghi graziosissimi si dipanano tra verdi vallate e fiumi tumultuosi, e per i turisti ci sono davvero tante attrazioni tutte da scoprire. Vediamo quali sono le sue bellezze da non perdere.