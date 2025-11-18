Non perdete questa occasione: con l'offerta Vueling, prenotate ora e volate dove volete in Europa fino a giugno 2026! Affrettatevi, perché scade tra poco

Se agli oggetti materiali preferite regalarvi delle esperienze, il momento ideale per pianificare i prossimi viaggi è arrivato! Anche Vueling partecipa alla Black Weeks proponendo voli scontati fino al 30% se acquistati entro il 20 novembre 2025. Un ulteriore aspetto positivo è che potrete volare tra il 9 dicembre 2025 e il 21 giugno 2026. Dove partire?

Le destinazioni coperte dalla compagnia sono davvero tantissime, ma noi di SiViaggia vogliamo consigliarvene tre, perfette per una fuga invernale, primaverile o da visitare prima che cominci ufficialmente l’alta stagione.

Da Firenze a Bruxelles

Bruxelles combatte tutti gli stereotipi che la vogliono catalogare come una città noiosa e poco interessante rientrando tra le mete più belle da visitare nel 2026. Dove andare per ammirarne la bellezza? Questa si trova nei dettagli, come i motivi arabescati in ferro battuto tipici dell’Art Nouveau che danzano sulle facciate delle case. Ma anche nella Grand Place, il cuore geografico, storico e commerciale della città, e nel quartiere Marolles, dove perdersi tra gli stand del mercato delle pulci, aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica.

E, se il meteo non sarà dalla vostra, potete sempre migliorare la vostra giornata abbuffandovi con i deliziosi waffle burrosi, caramellati e zuccherosi.

Da Roma a Split

Con l’offerta Vueling, potete volare a prezzi scontati verso Spalato e scoprirla nella calma della bassa stagione. Si tratta di un luogo unico in Croazia e nel mondo grazie alle sue bellezze storiche, uno su tutti il Palazzo di Diocleziano, uno dei più grandi resti romani esistenti.

Se il tempo è bello, rilassatevi sulle sue spiagge che offrono davvero di tutto: dai vivaci beach bar a piccole insenature tranquille dove prendere il sole. Tra le spiagge imperdibili citiamo Bačvice e Firule, ideali anche per le famiglie, e Kasjuni, che vanta acque cristalline e un suggestivo sfondo composto da una pineta.

Da Roma a Dubrovnik

Sempre in Croazia, vi consigliamo di visitare in bassa stagione anche Dubrovnik. Il suo centro storico, inserito nella lista dei Patrimoni UNESCO, è racchiuso da robuste fortificazioni medievali e si affaccia sul blu intenso dell’Adriatico. Che siate qui per vedere dal vivo le location de Il Trono di Spade, per gustare pesce freschissimo o per fare un’escursione nelle isole vicine, Dubrovnik è una città incredibile da esplorare soprattutto prima che arrivi l’estate.

Cosa inserire nell’itinerario? Sicuramente una camminata lungo il perimetro delle sue mura (2 chilometri), costruite originariamente nel XIII secolo, oltre che una visita nell’eccentrico Red History Museum che, aperto nel 2019, racconta come si viveva in Croazia all’epoca in cui faceva parte della Jugoslavia Socialista (1945-1991).

Se amate esplorare con il kayak, prenotate un tour e raggiungete la minuscola isola di Lokrum, raggiungibile da una piccola spiaggia situata vicino a Porta Pile. Pagaiando intorno alle fortificazioni di Dubrovnik, si fa poi rotta verso Lokrum per nuotare, fare snorkeling, escursioni e tuffarsi dalle scogliere.

Verde e lussureggiante, Lokrum ospita un monastero benedettino abbandonato dell’XI secolo, un giardino botanico popolato da pavoni e un forte costruito da Napoleone nel 1806.