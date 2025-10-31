iStock Case a graticcio, Strasburgo

Volotea torna con una nuova e imperdibile promozione autunnale: 200mila posti a partire da 19 euro per volare dall’Italia verso alcune delle destinazioni europee più affascinanti. L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 1 novembre 2025 (incluso) per voli fino al 31 gennaio 2026.

Per chi invece fa parte del programma MegaVolotea, i prezzi diventano ancora più vantaggiosi e partono da soli 9 euro a tratta.

Un’occasione perfetta per programmare un viaggio last minute per le feste di Natale, o un weekend fuori stagione, approfittando delle tariffe super economiche di Volotea.

Da Venezia a Olbia: la Sardegna fuori stagione

Olbia non è solo mare e spiagge da sogno. Se scegli di volare da Venezia a Olbia con la promo Volotea a 19 euro (partenza 11 dicembre) potrai scoprire una Sardegna diversa, autentica e ricca di fascino anche fuori stagione. La città è un punto di partenza perfetto per esplorare il nord-est dell’isola, tra borghi storici, siti archeologici e tradizioni autentiche.

Nel centro di Olbia potrai passeggiare tra le vie del corso Umberto, visitare la Basilica di San Simplicio – uno degli esempi più belli di architettura romanica sarda – e scoprire il Museo Archeologico, che custodisce testimonianze preziose dell’antica civiltà nuragica e romana.

Fuori stagione, l’isola regala anche eventi culturali e gastronomici di grande interesse, oltre alla possibilità di vivere un’esperienza più vera, lontano dalle folle estive e a contatto con i local. Un volo economico può trasformarsi così in un viaggio rigenerante tra natura, storia e sapori locali.

Da Verona a Barcellona: un city break tra arte e divertimento

Un’altra rotta inclusa nella promo Volotea è quella da Verona a Barcellona (l’andata il 14 gennaio costa 21 euro ma il ritorno del 19 gennaio al momento è a 19 euro), perfetta per chi cerca un city break dinamico e ricco di stimoli. La capitale catalana è una meta che non delude mai: clima mite, cucina irresistibile e un patrimonio artistico unico al mondo.

Barcellona è la città di Gaudí, del Parc Güell e della celebre Sagrada Família, ma anche dei mercati colorati come La Boqueria e delle passeggiate lungo la Rambla fino al mare. Chi cerca un po’ di relax può godersi una giornata sulla Barceloneta, mentre gli amanti dell’arte contemporanea non possono perdere il MACBA o la Fondazione Miró.

Un weekend low cost qui è l’occasione ideale per staccare la spina, tra tapas, musica e panorami mediterranei.

iStock

Da Roma a Strasburgo: per vivere la magia natalizia

La promo Volotea è anche l’occasione perfetta per volare anche da Roma Fiumicino a Strasburgo (partenza il 16 dicembre a soli 29 euro), una delle città più suggestive d’Europa, soprattutto durante il periodo natalizio. Situata al confine tra Francia e Germania, Strasburgo è famosa per il suo mercatino di Natale, uno dei più antichi e belli del continente.

Tra le circa 300 casette in legno sparse per la città, il grande abete addobbato più alto d’Europa in Place Kléber, il profumo di vin brulé e le luci scintillanti, l’atmosfera diventa davvero fiabesca.

Ma Strasburgo merita una visita in ogni stagione: il suo centro storico, la Grande Île, è patrimonio UNESCO e ospita gioielli come la Cattedrale di Notre-Dame e il pittoresco quartiere della Petite France, con le sue case a graticcio affacciate sui canali.